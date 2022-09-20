Nepal'de Anayasa Günü Kutlandı - Son Dakika
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Nepal'de Anayasa Günü Kutlandı

20.09.2022 08:12
Nepal'de Anayasa Günü Kutlandı

KATMANDU, 19 Eylül (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da düzenlenen Anayasa Günü kutlamalarına katılan Nepal polisi, 19 Eylül 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

KATMANDU, 19 Eylül (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da düzenlenen Anayasa Günü kutlamalarına katılan Nepal polisi, 19 Eylül 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Katmandu, Eylül, Nepal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nepal'de Anayasa Günü Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nepal'de Anayasa Günü Kutlandı - Son Dakika
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