Çin Barışçıl Ulusal Yeniden Birleşmeyi Teşvik Konseyi Nepal'de Açıldı

KATMANDU, 23 Eylül (Xinhua) -- Nepal'de Çin Barışçıl Ulusal Yeniden Birleşmeyi Teşvik Konseyi Perşembe günü Nepal'in başkenti Katmandu'da açıldı. Nepal Denizaşırı Çin Derneği Başkanı Jin Xiaodong, derneğin Nepal'deki denizaşırı Çinlilerin güçlü vatanseverliği üzerine böyle bir karar aldığını söyledi. Çin'in Nepal Büyükelçisi Hou Yanqi yaptığı konuşmada, Nepal'de Çin Barışçıl Ulusal Yeniden Birleşmeyi Teşvik Konseyi'nin açılışının, ülkede yaşayan Çinliler tarafından, "Taiwan bağımsızlığıyla" karşı karşıya olarak ve anavatanın barışçıl yeniden birleşmesini destekleyerek ve ilerleterek zamanın trendine uymak için atılmış bir adım olduğunu söyledi. Büyükelçi, Nepal'deki Çin konseyinin yeniden birleşmeyi ilerletmek, ayrılıkçılığa karşı çıkmak ve ABD liderliğindeki Batı'nın Taiwan Boğazı'nda barışa müdahale etme ve baltalamaya yönelik hareketlerine direnmek amacıyla çeşitli faaliyetler yürütmede denizaşırı Çinlilere liderlik etmesine yönelik umudunu dile getirdi. Büyükelçi konseyin böylece Çin ulusunun hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki tüm oğullarının ve kızlarının, barışçıl yeniden birleşmenin büyük amacını kolaylaştırma ve "Taiwan bağımsızlığı" ile karşı karşıya olan küresel adil güçleri destekleme ve yeniden birleşmeyi savunma konusundaki kararlılığını ve iradesini göstermiş olacağını belirtti. Açılış törenine yaklaşık 200 kişi katıldı.