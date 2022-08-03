Nepal'de Naga Panchami Yılan Festivali Kutlandı - Son Dakika
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Nepal'de Naga Panchami Yılan Festivali Kutlandı

03.08.2022 20:43
Nepal'de Naga Panchami Yılan Festivali Kutlandı

KATMANDU, 3 Ağustos (Xinhua) -- Nepal halkı Naga Panchami yılan festivalini, ülke genelinde yılan tanrısına büyük bir saygıyla ibadet ederek kutladı.

KATMANDU, 3 Ağustos (Xinhua) -- Nepal halkı Naga Panchami yılan festivalini, ülke genelinde yılan tanrısına büyük bir saygıyla ibadet ederek kutladı.

Nepal'de Naga Panchami Yılan Festivali Kutlandı

Nepal'in Lalitpur kentinde insanlar Naga Panchami festivali vesilesiyle naga (yılan) posterleri satın alıyor, 1 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'de Naga Panchami Yılan Festivali Kutlandı

Nepal'in başkenti Katmandu'da insanlar Naga Panchami festivali vesilesiyle naga'ya (yılan) ibadet ediyor, 2 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'de Naga Panchami Yılan Festivali Kutlandı

Nepal'in Bhaktapur kentinde insanlar, Naga Panchami festivalinde dini bir ritüeli yerine getiriyor, 2 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'de Naga Panchami Yılan Festivali Kutlandı

Nepal'in başkenti Katmandu'da insanlar Naga Panchami festivali vesilesiyle naga'ya (yılan) ibadet ediyor, 2 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'de Naga Panchami Yılan Festivali Kutlandı

Nepal'in başkenti Katmandu'da insanlar Naga Panchami festivali vesilesiyle naga'ya (yılan) ibadet ediyor, 2 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Togo Cumhuriyeti, Katmandu, Nepal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nepal'de Naga Panchami Yılan Festivali Kutlandı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Nepal'de Naga Panchami Yılan Festivali Kutlandı - Son Dakika
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