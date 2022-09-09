Nepal'in Yaşayan Tanrıçaları İndra Jatra Festivali'nde Buluştu

KATMANDU, 9 Eylül (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da Perşembe günü düzenlenen İndra Jatra Festivali etkinlikleri kapsamında daha iyi bir sağlık ve refaha ulaşmak için yapılan toplu Kumari Puja ibadetine dokuz yaşından küçük birçok kız katıldı.

Yaşayan Tanrıça Kumari gibi giyinmiş bir kız çocuğu, Nepal'in başkenti Katmandu'da düzenlenen Kumari Puja ibadeti öncesinde gezinirken görülüyor, 8 Eylül 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Yaşayan Tanrıça Kumari gibi giyinmiş bir kız çocuğu, Nepal'in başkenti Katmandu'da düzenlenen Kumari Puja ibadeti öncesinde babası tarafından taşınıyor, 8 Eylül 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Yaşayan Tanrıça Kumari gibi giyinmiş bir kız çocuğu, Nepal'in başkenti Katmandu'da düzenlenen Kumari Puja ibadeti öncesinde gezinirken görülüyor, 8 Eylül 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)