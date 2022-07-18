Katmandu'daki Basantapur Sarayı Kompleksinin Restorasyonu Çin'in Yardımıyla Tamamlandı

KATMANDU, 18 Temmuz (Xinhua) -- Nepal 'in başkenti Katmandu 'daki depremde zarar gördükten sonra restore edilen Basantapur Sarayı kompleksi görülüyor, 15 Temmuz 2022. Nepal'deki depremin vurduğu dokuz katlı Basantapur Sarayı kompleksinin restorasyonu projesi, Kovid-19 pandemisine rağmen, Çin'in yardımıyla yaklaşık beş yıl süren yoğun çalışmaların ardından tamamlandı. Nepal'in başkenti Katmandu'daki dünya kültürel mirası alanı olan Katmandu Durbar Meydanı'nın göbeğinde yer alan kompleks, 2015 yılındaki büyük depremde ağır hasar görmüştü. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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