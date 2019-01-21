Son Dakika Haberleri: Katmer Tarifi | Tarçını ve Sahlepiyle Cinnamon Rolls 'a Meydan Okuyan | Burak'ın Ekmek...

Katmer Tarifi | Tarçını ve Sahlepiyle Cinnamon Rolls 'a Meydan Okuyan | Burak'ın Ekmek...

1 saat önce

Bu hafta Ekmek Teknesi'nde çok istenen tarçınlı çöreği veya meşhur adıyla "cinnamon roll"u memleketimize getirip tarçınlı katmer olarak yaptık. Üzerine de nefis salep dökünce tadına doyamadık.

Bu hafta Ekmek Teknesi'nde çok istenen tarçınlı çöreği veya meşhur adıyla "cinnamon roll"u memleketimize getirip tarçınlı katmer olarak yaptık. Üzerine de nefis salep dökünce tadına doyamadık. Beğenir de yaparsanız ne mutlu bana ??

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:58 Kaynak: Youtube

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