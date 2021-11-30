Katmer ustası 61 yıldır mesleğini hevesle sürdürüyor - Son Dakika

Katmer ustası 61 yıldır mesleğini hevesle sürdürüyor

Laleli Baba'nın hikayesinden etkilenerek dükkana ismini vermiş

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan ve Aşık Usta olarak tanınan 83 yaşındaki katmer ustası Halil Tuncer Güçlü, dinçliğiyle dikkat çekiyor. Yaşına rağmen işini itinayla yapmaya devam eden Aşık Usta, hamurun açılmasından, katmerin pişirilmesine kadar her aşamayı kendisi yapıyor.

Urla ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Halil Tuncer Güçlü, 61 yıldır katmer ustalığı yapıyor. Urla Sanat Sokağı'nda işlettiği dükkanında oğullarıyla birlikte çalışan Aşık Usta, açtığı hamurundan, katmerin iç malzemesine kadar her işi kendisi yapıyor. "Aşık Usta" olarak tanınan Güçlü, yaşına rağmen dinç görüntüsüyle dikkat çekiyor. 4 oğluna da mesleği öğrettiğini; ancak meslekten kopamadığını belirten Aşık Usta, her gün kapısını açtığı dükkanında büyük bir şevkle çalışıyor.

Aşık Usta'dan "En iyi katmer" tarifi

Mesleğini 1958 yılında İstanbul'dayken Konyalı ustalardan öğrendiğini söyleyen Aşık Usta, "1960 yılında Urla'ya geldim. Ben mesleğimi çok seviyorum. Yemediğimi müşterime yedirmem. Kıyma alırken bile makineyi sıcak suyla yıkayıp kıymamı öyle alırım. Katmerde kaliteli un kullanmak önemli. Biz katmeri yaparken fazladan un kullanırız, kabuğu en iyi soyulmuş unu kullanırım. Bazıları sirke kullanır ama ben doğal olarak limon kullanırım. En iyi katmer öyle olur. Katmeri yaptığım sac, en iyi sactır ve yağ çekmez" dedi.

Aşık Usta, dinçliğini insanları ve mesleğini sevmesi sayesinde koruduğunu söyleyerek, "Allah'a her zaman "Gençliğimi, dinçliğimi eksik etme" diyerek bana sağlıklı yaşam vermesi için yalvarıyorum" diye konuştu.

Laleli Baba'dan etkilenerek dükkanına ismini vermiş

Dükkanına "Lale Katmercisi" ismini vermesinin hikayesini anlatan Aşık Usta, "İstanbul'da yaşarken Beyoğlu'nda 'Lale Çorbacısı'nı görüyordum; müşterisi eksik olmayan dükkandı. Lalenin hikmeti nedir diye düşündüm ve araştırmaya başladım. Laleli Camii'ne gittim ve orada 90 yaşlarında bir amcayla konuşurken Laleli'nin kim olduğunu sordum. Laleli Baba'nın Osmanlı zamanında ayakkabı tamirciliği yaptığını, dindar ve padişahtan fazla seveni olan önemli bir bilge olduğunu söyledi" dedi.

Laleli Baba'nın, Padişah 3. Mustafa'nın önemli bir sağlık sorununu çözdüğünü ve Padişah 3. Mustafa'nın Laleli Baba'ya giderek "Ne istersen iste benden" demesi üzerine "Laleli" isminde cami yaptırıldığını ve bir semte "Laleli" ismini verildiğini hatırlatan Aşık Usta, "Daha sonra Laleli Baba'nın kabrini buldum iki rekat namaz kıldım ve içime bir hoşnutluk geldi. İsmini bana vermiş gibi oldu. Ondan sonra bu isim bana çok uğurlu geldi. İstanbul'a her gittiğimde Laleli Baba'nın kabrini ziyaret ederim" diye konuştu.