Katmerciler'den zırhlı araç alım ihalesine ilişkin açıklama - Son Dakika

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret AŞ (Katmerciler), Kenya Savunma Bakanlığı tarafından açılan 118 adet zırhlı araç alım ihalesinin kendi uhdelerinde kaldığını bildirdi.

Katmerciler'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Kenya Savunma Bakanlığı tarafından açılan 118 adet zırhlı araç alım ihalesinin şirketimiz uhdesinde kaldığı tarafımıza bildirilmiştir. İhaleye ilişkin imza, teminat mektubu ve kredilendirme ve benzeri prosedürler devam etmekte olup süreç tamamlandığında ihale bedeli netleştirilerek kamuoyuna gerekli açıklama yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.