Üye Girişi
Katmerciler'e ihracat ödülü - Son Dakika

Katmerciler'e ihracat ödülü

25.11.2021 10:18
Katmerciler'e ihracat ödülü

Katmerciler, Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri arasında 2020 yılında Savunma ve Havacılık Sektöründe en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci şirket olarak ödül aldı.

Katmerciler, Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri arasında 2020 yılında Savunma ve Havacılık Sektöründe en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci şirket olarak ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, savunma sektörünün önde gelen şirketlerinden Katmerciler, ödüllerine bir yenisini ekledi.

Katmerciler, Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri arasında geleneksel olarak düzenlenen ve bölgede en fazla ihracat gerçekleştiren şirketlerin ödüllendirildiği "İhracatın Yıldızları" ödül töreninde, 2020 yılında Savunma ve Havacılık Sektöründe en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci şirket olarak ödül aldı. Ödüller, 24 Kasım akşamı düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, hem ekipman hem savunma alanında ihracat odaklı faaliyete devam edeceklerini belirterek, "2020 yılında 274 milyon liralık ihracat gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attık. İhracat performansımızı artırmayı devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Halka açıldıkları 2010 yılında, gelirlerinin en az yüzde 50'sini ihracattan elde etme hedefini açıkladıklarına dikkati çeken Katmerci, şunları aktardı:

"Hedeflediğimiz yolda ilerliyoruz. 2010-2020 arasındaki on yıllık dönemde toplam gelirlerimiz içinde ihracatın ortalama payı yüzde 54 olarak gerçekleşti. 2020 yılında bu oran yüzde 78'e yükseldi. 2020'de 353 milyon liralık gelirimizin 274 milyon lirasını ihracattan elde ettik. Dünyanın 65 ülkesine ihracat yapan bir şirket olarak mevcut yurt dışı pazarlara daha derin nüfuz etmeye çalışırken, yeni pazar arayışlarımız da devam ediyor."

Güçlü Ar-Ge Merkezi, nitelikli insan kaynağı, yenilikçi, öncü, yaratıcı şirket kültürünün ihracat başarısının ardındaki en önemli güçler olduğunu vurgulayan Katmerci, "Ürettiğimiz araçların tamamını kendi Ar-Ge Merkezimizde tasarlayıp geliştiriyoruz. Bugün dört kıtada 65 ülkede Katmerciler ürünü ekipman ve savunma araçlarının bulunması şirketimiz ve ülkemiz adına gurur vesilesidir. Devletimizin 2023 ve 2051 vizyonu doğrultusunda üzerimize düşeni yapmaya, milli ihracat hamlesinin aktif bir oyuncusu olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Ege İhracatçı Birlikleri, Öğretmenler Günü, Havacılık, İhracat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katmerciler'e ihracat ödülü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi 10:14 Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor 10:12 Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Kafelere gitmek de lüks oldu! 1 bardak çayın fiyatı 1 litre benzinle yarışıyor 09:57 Kafelere gitmek de lüks oldu! 1 bardak çayın fiyatı 1 litre benzinle yarışıyor
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı 09:25 Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım 08:52 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı 07:52 Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı
Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar! Ekipler, olay yerinde 20 boş kovan buldu 01:56 Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar! Ekipler, olay yerinde 20 boş kovan buldu Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla 17:23 Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla

Son Dakika Haberleri
10:18 Squid Game'i Kuzey Kore'ye sokan öğrenci kurşuna dizilecek
10:14 Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi
10:13 Burun spreyi şeklindeki Covid aşısı piyasaya sürülüyor! Adı Sputnik M!
10:11 Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor
10:04 Reuters iddiası! AK Parti yeni bir "Alevi açılımı"na hazırlanıyor!
09:58 Ağaoğlu'ndan 'Dolar yüklü özel uçağını F-16'lar mı engelledi?' iddialarına yanıt
09:47 Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş'la birlikte dibi gördük!
09:35 Afrika'da 10 vakanın görüldüğü Nu varyantına karşı aşılar bile etkisiz kalabilir
09:32 Kadıköy metrosunda tartıştığı kadına bıçak çeken saldırgan yakalandı
09:24 Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı
Squid Game'i Kuzey Kore'ye sokan öğrenci kurşuna dizilecek Squid Game'i Kuzey Kore'ye sokan öğrenci kurşuna dizilecek         
10:18
Burun spreyi şeklindeki Covid aşısı piyasaya sürülüyor! Adı Sputnik M! Burun spreyi şeklindeki Covid aşısı piyasaya sürülüyor! Adı Sputnik M!         
10:14
Reuters iddiası! AK Parti yeni bir "Alevi açılımı"na hazırlanıyor! Reuters iddiası! AK Parti yeni bir "Alevi açılımı"na hazırlanıyor!         
10:05
Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş'la birlikte dibi gördük! Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş'la birlikte dibi gördük!         
09:48
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!         
07:58
Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen         
07:26
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor         
16:38
Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!         
16:33
Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de         
16:32
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı         
16:31
İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!         
16:31
Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü         
16:30
Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi         
15:27
Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:22
İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 10:24:26. #1.12#
SON DAKİKA: Katmerciler'e ihracat ödülü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement