Katmerciler'in ürettiği kriminal araçlar Bakan Soylu'ya tanıtıldı - Son Dakika

Katmerciler firmasının geliştirdiği Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı Kıraç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tanıtıldı.

Katmerciler'den yapılan açıklamaya göre, Kıraç'ın anahtar teslim ve tanıtım toplantısı, Bakan Soylu'nun katıldığı törenle yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen törende, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Katmerciler Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Katmerci de yer aldı.

Törende Bakan Soylu ile birlikte sahneye çıkan ve bir anahtarı görevliye teslim eden İsmail Katmerci ise daha sonra yaptığı açıklamada, "Geliştirdiğimiz özgün araçla Emniyet Genel Müdürlüğünün çalışmalarını kolaylaştırmaktan gurur duyuyoruz. Kıraç, dünya çapında örnek bir araç." değerlendirmesinde bulundu.

3 farklı konfigürasyonda Kıraç

Savunma alanında pek çok projenin hayata geçirilmesinde kritik rol üstlenen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında geliştirilen Kıraç, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığının faaliyetlerini hızlı ve etkin gerçekleştirmesine yardımcı olmak üzere Katmerciler tarafından özgün olarak tasarlandı ve üretildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerlerinin planlı ve etkili şekilde incelenebilmesi, delillerin emniyetli ve hızlı toplanması amacıyla geliştirilen Kıraç, Zırhsız Olay Yeri İnceleme Aracı, Zırhlı Olay Yeri İnceleme Aracı ve Zırhsız Kriminal Laboratuvar İnceleme Aracı olmak üzere üç farklı konfigürasyonda üretiliyor.

Toplam 60 adet üretilecek "Kıraç"lardan 20'si zırhlı, 40'ı zırhsız olacak. Ayrıca 385 panelvan tipi Olay Yeri İnceleme Aracı ile kriminal inceleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere kullanılacak görev ekipmanları Katmerciler tarafından üretilip, 2021 yılı ortasına kadar teslim edilecek.

Törende sergilenen ve anahtarı verilen 6 adetlik ilk parti "Kıraç"lar, nisan ayında teslim edilmişti.

Çok daha üstün özelliklerle donatıldı

Daha önce üretilen olay yeri inceleme araçlarından çok daha üstün özelliklerde donanıma sahip olay yeri inceleme ve mobil kriminal inceleme aracının içinde ofis, delil muhafaza, laboratuvar gibi çeşitli bölümler bulunuyor.

Olay yeri ve kriminal laboratuvar incelemede kullanılacak araçta, atış mesafe ve yönü tespit sisteminden delil analiz cihazlarına, otomatik parmak izi sisteminden (APFIS) kimyasal analize, delil muhafaza sisteminden internet ve uydu sistemine birçok sistem yer alıyor.

Kıraç, 4x4 ve 4x2 devir hızına sahip olarak yüzde 30 eğime tırmanabiliyor. Araç, tam bağımsız süspansiyon sistemi ve otomatik şanzımanlı 4x4 özellikleri sayesinde, her türlü hava ve yol koşulunda mükemmel hareket kabiliyeti sunuyor. Kıraç araç platformunun ekstra yük kapasitesi, farklı seviyelerde balistik koruma ve çok yönlü ekipman kullanımına olanak sağlıyor.