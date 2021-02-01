Katmerciler yaklaşık 40 milyon avroluk zırhlı araç ihracatı gerçekleştirecek - Son Dakika

Katmerciler yaklaşık 40 milyon avroluk zırhlı araç ihracatı gerçekleştirecek

01.02.2021 09:49
Katmerciler yaklaşık 40 milyon avroluk zırhlı araç ihracatı gerçekleştirecek, System.String[]

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Katmerciler, Hızır, Ateş ve Khan ile yeni ihracat başarısı yakaladı.

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Katmerciler, Hızır, Ateş ve Khan ile yeni ihracat başarısı yakaladı.

Katmerciler'den yapılan açıklamaya göre, şirket, zırhlı savunma aracı ihracatı konusunda büyük çaplı yeni bir anlaşmaya imza attı. Bir dost ülkeyle imzalanan anlaşmadaki farklı ihtiyaçlara uygun zırhlı araçlardan oluşan paketin toplam büyüklüğü 39 milyon 450 bin avroyu buluyor. Bu tutar, bugüne kadar Katmerciler'in tek kalemde imzaladığı en büyük ihracat anlaşması olma özelliği taşıyor.

Sözleşme kapsamında ihraç edilecek zırhlılar arasında, Katmerciler'in kendi geliştirdiği zırhlı muharebe aracı Hızır ile bu aracın sınır güvenliği için özel geliştirilmiş versiyonu olan Ateş de bulunacak. İlk Hızır ihracatı, geçen yıl bir Afrika ülkesine yapılmıştı. Anlaşmayla zırhlı personel taşıyıcı Khan da ilk kez ihraç edilerek, bir dost ülkenin envanterine girmiş olacak.

Ayrıca bu anlaşma, tek ürüne dayalı olmayan, farklı zırhlıların yer aldığı bir paket anlaşma özelliği taşıyor.

Bu yıl başlayacak ve partiler halinde yapılacak araçların teslimatı 2022'de tamamlanacak. Anlaşma, gelecek iki yılda Katmerciler'in ihracat gelirlerine önemli katkı sağlayacak.

Geçen günlerde Kenya Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Zipporah Kioko'nun Katmerciler tarafından üretilen Hızır'ı satın alacakları yönündeki açıklamaları kamuoyuna yansımıştı. Anlaşma ise Kenya ile değil, ismi açıklanmayan bir başka dost ülkeyle yapıldı.

İhracat yolu Hızır ile büyüdü

Geçmiş yıllarda değişik zırhlı ürünlerle farklı ülkelere ulaşan Katmerciler, savunma alanındaki ilk büyük ihracatını Hızır ile gerçekleştirmişti. Tamamen Katmerciler tarafından geliştirilen, Türkiye'de segmentinin en güçlü zırhlı muharebe aracı olan Hızır'ın 20,7 milyon dolarlık ilk ihracat anlaşması geçen yıl yapılmış, araçlar teslim edilmişti.

Hızır'ın sınır güvenliği için tasarlanan özel versiyonu Ateş ise Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine geçen yıl girmiş, araçlar sahada göreve başlamışlardı. Bu özel donanımlı araç şimdi bir dost ülkede sınır güvenliği için görev üstlenecek.

Zırhlı personel taşıyıcı Khan da Ateş ile birlikte ilk kez ihraç edilecek. Her türlü iklim koşullarındaki operasyonlar için güvenlik güçlerinin tüm gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak Katmerciler tarafından geliştirilen Khan, NATO standartlarında üretilen, mayına ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma sağlayan, monokok zırh çeliği gövdeye sahip, manevra gücü yüksek, bakımı kolay, 4x4 özelliğe sahip bir güvenlik aracı olarak dikkati çekiyor.

"İhracat hamlemiz devam edecek"

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, konuya ilişkin açıklamasında, her biri kendi kategorisinde yüksek vasıflara sahip savunma sanayi ürünlerinin ihracatına yönelik çalışmalarının meyvelerini vermeye devam ettiğini bildirdi. Katmerci, "Türkiye savunma sanayisinin uluslararası ölçekte yükselen itibarının da katkısıyla yaklaşık 40 milyon avroluk bir anlaşmaya imza atmış olmak, ülkemiz, sektörümüz ve şirketimiz açısından son derece sevindirici ve gurur verici. Anlaşma kapsamında tek ürünün değil, farklı segmentlerden zırhlı araçların olması, Katmerciler kalitesine ve Türk savunma sanayisine duyulan güvenin de bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Sözleşme kapsamındaki teslimatların partiler halinde yapılacağı bilgisini veren Katmerci, şunları kaydetti:

"Geniş ürün gamını içeren bu anlaşma, geçtiğimiz günlerde basında adı geçen Afrika ülkesiyle değil, bir başka ülkeyle yapıldı. Farklı ihtiyaçlara uygun geliştirdiğimiz zırhlı araçların dost ülke ordularının envanterlerine girişi, hem ülkemiz hem Katmerciler için gurur verici. Bu başarı, Türk zırhlılarının dost ülke envanterlerinde daha güçlü bir şekilde yer almasına imkan vereceği gibi, Katmerciler'in ihracat hamlesini büyütmesine ve ihracat gelirlerini artırmasına da katkı sağlayacaktır. 2020 yılını gelir, ihracat ve karlılık hedeflerimizin üzerinde tamamladık. Halka açık bir şirket olarak yatırımcılarımıza ve hissedarlarımıza güzel haberler vermekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu yeni anlaşma önümüzdeki iki yılın ihracat hedeflerine önemli katkı sağlayacaktır. Bizler belirlediğimiz hedefler doğrultusunda yolumuza güvenle devam ediyoruz. Afrika başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarından dost ülkelere yönelik ihracat hamlemiz sürüyor. İyi haberler vermeye devam edeceğimize inanıyoruz. Savunma alanında ihracatımızı büyütmek, toplam gelirlerimizi ve karlılığımızı artırmak en öncelikli hedeflerimiz arasında."

DOST Partisi, İhracat, Afrika, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Katmerciler yaklaşık 40 milyon avroluk zırhlı araç ihracatı gerçekleştirecek - Son Dakika Ekonomi


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