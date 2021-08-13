Katmerciler yeni zırhlılarını ilk kez IDEF 2021'de tanıtacak

Katmerciler'in yeni zırhlı araçları Eren 4x4 ve Hızır II, ilk kez 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergilenecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Katmerciler, 17-20 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek IDEF 2021'e ikisi yeni olmak üzere 4 araçtan oluşan bir portföyle katılıyor. Şirket iki yeni zırhlı aracının tanıtımını ilk kez IDEF 2021'de yapacak.

Yeni araçlardan ilki, Katmerciler'in zırhlı savunma aracı zincirinin yeni halkası olan 4x4 Meskun Mahal Müdahale Aracı Eren olacak. 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü tarafından katledilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün adının verildiği araç, fuarda sektörle buluşacak. Terörle etkin mücadelede özellikle hem şehir içi operasyonlarda güvenlik güçlerinin yeni gücü olacak Eren, meskun mahalde de yüksek manevra ve performans sergileyecek şekilde geliştirildi.

Eren, Katmerciler'in zırhlı muharebe aracı Hızır'dan daha küçük ölçekli bir araç olarak tasarlandı. Düşük silüeti, dar ve kısa gövde yapısı, kısa dönüş yarıçapı ile meskun mahalde yüksek manevra ve performans sergileyecek yapıya sahip bulunan araç, yüksek karın altı mesafesi, üstün tırmanma ve yan eğim kabiliyetleri, yüksek yaklaşma ve uzaklaşma açılarıyla dikkati çekiyor.

Yüksek balistik korumaya sahip araç, ileri zırhlı teknolojisiyle mayınlara ve el yapımı patlayıcılara karşı güçlü koruma sağlıyor. Araç, hem şehir içi hem kırsal kesimlerde rahat kullanımıyla öne çıkarken, farklı iklim koşullarına uyum sağlayacak şekilde geliştirildi. Uzaktan kumandalı stabilize silah sistemiyle hareket halinde ve hareketli hedeflere atış yapabilen Eren, otomatik hedef takip sistemine de sahip bulunuyor.

Hızır II personelin operasyon gücünü artıracak

Katmerciler'in tanıtımını yapacağı ikinci araç, 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı Hızır II olacak. Hızır II, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı tanıtımla 2016'da sektöre sunulan, kısa sürede ülke savunma envanterine girmekle kalmayıp çeşitli ülkelere ihraç edilen Hızır'ın daha üst versiyonu olarak geliştirildi.

Hızır'ın bütün özelliklerinin devam ettirildiği araç, tasarımı, artırılmış teknik kapasitesi ve yeni özellikleriyle IDEF 2021'in gözde araçları arasında yer almaya aday görülüyor. Hızır II, Hızır'dan biraz daha heybetli ve agresif görünüşüyle düşmana daha fazla korku salacak bir araç olarak geliştirildi. Hızır II, personel sayısından oturma düzenine, görüntü açısının genişletildiği ön camdan stepnenin yerine kadar aracın ve personelin operasyon gücünü artıran, personele kullanım kolaylığı ve konfor sağlayan yeni özelliklerle donatılmış, daha dengeli, daha güçlü bir araç olarak öne çıkıyor.