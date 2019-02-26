Son Dakika Haberleri: Kato'da Görev Yapan Mehmetçiğe Anlamlı Ziyaret

Kato'da Görev Yapan Mehmetçiğe Anlamlı Ziyaret

1 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan ile birlikte 2 bin 900 rakımlı Kato Dağında 7 metre kar kalınlığında görev yapan Mehmetçiği ziyaret etti.

Kato'da Görev Yapan Mehmetçiğe Anlamlı Ziyaret, System.String[]
Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan ile birlikte 2 bin 900 rakımlı Kato Dağında 7 metre kar kalınlığında görev yapan Mehmetçiği ziyaret etti.

2 bin 900 rakımlı Kato Dağında bulunan Tuzluca üs bölgesinde kar kalınlığının 7 metre olmasına rağmen teröristlere nefes aldırmayan Mehmetçiğe anlamlı ziyaret. Beytüşşebap İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan ile birlikte ziyaret ettiği askerlerle öğle yemeği yedi. Mehmetçikle beraber Kato Dağı manzaralı dev ay yıldızlı Türk bayraklı hatıra fotoğrafları çeken Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, "Vatanımızın her köşesi ve her insanı bizim için değerlidir ve kutsaldır. Etnik kökeni ne olursa olsun, inancı ve mezhebi ne olursa olsun ve siyasi görüşü ne olursa olsun tüm vatandaşlarımıza hizmet etmek bizim için şeref ve onurdur. Bu bilinç ve strateji ile hareket eden kahraman Mehmetçiğimiz her koşulda birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi korumak için elinden geleni sonuna kadar fedakarca ve severek yapmaktadır. Bu gün Kato üs bölgesindeki kahraman Mehmetçiğimizi ziyaret ederek onlara fedakarca gayretlerinden ve çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istedik. Buradaki kahraman Mehmetçiğimiz bu duruş ve azmiyle tüm milletimizin gönlünde eşi benzeri olmayan bir yer edinmiştir bu ziyaretimiz hem bir şükran hem de bir moral motivasyon manasına gelen ziyarettir. Vatanımızın birliğini milletimizin huzur ve sükununu ve devletimizin bekasını korumak için canla başla ve fedakarca çalışan tüm Mehmetçiğimize Kato üs bölgesinden şükranlarımızı ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Bu millet her zaman sizlere minnettar kalacak" dedi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:06 Kaynak: İHA

Pendik, Beytüşşebap, Kato, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hatay'da Düşen Suriye Savaş Uçağının Pilotuna Beraat Köpeğe Tecavüz Ederken Yakalandı, "Çocuklarım Var" Diye Yalvardı

Kurucusunun Gül ve Davutoğlu Olduğu Söylenen YeniBirParti'den İlk Açıklama Geldi İş Seyahatine Çıkan Kadın, Kaldığı Otel Odasına Zorla Giren Sapık Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 19:58:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kato'da Görev Yapan Mehmetçiğe Anlamlı Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]