Kato'da kar kalınlığı 3 metreyi aştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kato'da kar kalınlığı 3 metreyi aştı - Son Dakika

Kato'da kar kalınlığı 3 metreyi aştı

7 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı bölgesinde kar kalınlığı 3 metreyi aştı.

Kato'da kar kalınlığı 3 metreyi aştı, System.String[]

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı bölgesinde kar kalınlığı 3 metreyi aştı. Ekipler, dağın zirvesinde bulunan Tuzluca üs bölgesi yolunu açmak için seferberlik başlattı.


Beytüşşebap'ta bulunan 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı bölgesinde 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Kar kalınlığı yer yer 3 metreyi aşarken ekipler, dağın zirvesinde bulunan Tuzluca üs bölgesinin yolunun açık tutulması için seferberlik başlattı. İş makinelerinin ilerlemekte güçlük çektiği bölgede ekipler, canla başla çalışmalarını sürdürüyor.


Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi. Kaymakam Pendik, "İlçemiz genelinde kar yağışı birçok köy yolumuzu ulaşıma kapatmıştı. Çok şükür İl Özel İdare ekiplerimizin gece gündüz çalışmaları sonucu tüm köy yolları ulaşıma açıldı. Silahlı kuvvetlerimiz Kato Dağı bölgesinde Tuzluca üs bölgesinde halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz nöbet tutuyor. Kaymakamlık, belediye ve İl Özel İdare ekipleri olarak her zaman Mehmetçiğimizin yanındayız, sürekli yolları açık tutuluyor. Ekiplerimizin karla mücadelesi gece gündüz sürüyor" dedi. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Kato Dağı, Tuzluca, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:15 Kaynak: İHA
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