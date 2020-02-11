Kato'da kar kalınlığı 6 metreyi buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kato'da kar kalınlığı 6 metreyi buldu - Son Dakika

Kato'da kar kalınlığı 6 metreyi buldu

6 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan 2 bin 900 rakımlı Kato Dağında bulunan askeri üs bölgesinin yolunun açılması için ekipler seferber oldu.

Kato'da kar kalınlığı 6 metreyi buldu, System.String[]

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan 2 bin 900 rakımlı Kato Dağında bulunan askeri üs bölgesinin yolunun açılması için ekipler seferber oldu. Kar kalınlığı yer yer 6 metreyi bulduğu bölgede ekipleri yolu açmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyor.


Beytüşşebap ilçesinde bulunan 2 bin 900 rakımlı Kato Dağında kurulan Tuzluca askeri üs bölgesinin yolları kar nedeniyle kapanınca Beytüşşebap İlçe Kaymakamlığına bağlı Özel İdare ekipleri yolları açmak için çalışma başlattı. İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Tuzluca üs bölgesine yol açmaya çalışan ekipler karla mücadeleye devam ediyor.


Beytüşşebap İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, kentte etkili olan kar yağışı nedeni ile bazı köy yollarının ulaşıma kapandığını hatırlattı. Kaymakam Pendik, "Dört koldan ekiplerimiz yolları açmak için çalışıyor. Kaymakamlığımıza bağlı Özel İdare ekipleri bir dozer, loder, greyder, kepçe ve kar temizleme aracıyla bölgede gece gündüz çalışıyor. İki gündür valiliğimizin talimatlarıyla okullar tatil edildi. Kato Dağında bulunan Tuzluca üs bölgemizdeki Mehmetçiğimizin yollarını açık tutuyoruz. Çetin bir kış geçiyor. Beytüşşebap genelinde dondurucu soğuklar nedeniyle buzlanma oluyor buna karşılık belediye ve karayolları ekipleri tuzlama çalışmaları yapıyor" dedi.


Dozer operatörü İrfan Cin iki gündür yolları açmak için çalıştıklarını söyledi. Cin, "Günlerdir bölgede yoğun kar yağışı var. Bizler ekipler olarak sürekli yolları açık tutuyoruz. Çok şükür şimdiye kadar zorlanmadık ama havalar gece eksilere düşüyor. İş makinelerini durdurursak donar bu yüzden aralıklarla dinlendiriyoruz ve sonra yol açmaya çalışıyoruz. İnşallah birazdan yolun tamamını açacağız. Güvenlik güçlerimizin yolları en fazla bir gün kapalı oluyor derhal yolları açıyoruz" diye konuştu. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Tuzluca, Şırnak, Kato, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:06 Kaynak: İHA
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