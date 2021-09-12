Kato Dağı eteklerinde ay yıldız bayrak altında aşiret düğünü - Son Dakika

- Kato Dağı eteklerinde ay yıldız bayrak altında aşiret düğünü

Aşiret düğününde geline 1 kilo altın, damada 373 bin lira para takıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yapılan aşiret düğününde geline 1 kilo altın, damada ise 373 bin TL takıldı.

2 bin 900 rakımlı Kato Dağı eteklerinde bulunan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Boğazöğren köyünde kanaat önderi Ebubekir Aydemir'in oğlu Ali ve gelini Hekime Aydemir'in düğünü 2 gün 2 gece sürdü. Düğüne davetliler ülkenin dört bir yanından katılırken yurt dışından gelenler de oldu. Damada 373 bin lira para toplandı, geline ise 1 kiloya yakın altın takıldı. Kardeşinin düğününde konuşan Ağit Aydemir, katılımcılara teşekkür etti. Aydemir, "ülkemizin bir çok bölgesinden gelen misafirlerimiz var. Kato Dağı eteklerinde kanaat önderi Ebubekir Aydemir'in oğlunun düğünü. Avrupa'dan, Belçika'dan, Almanya'dan bir çok davetlimiz var. Hepsine çok teşekkür ederim. Damada 373 bin lira para takıldı. Geline ise 1 kiloya yakın altın. Bir zamanlar teröristlerin huzur bırakmadığı bölgede şuan ay yıldızlı bayrak altında düğünlerimizi huzur içinde yapıyoruz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

(SRD-AKK-Y)