Kato Dağı Eteklerinde Karlar İçinde Kaplıca Keyfi

Kato Dağı
eteklerinde karlar içinde kaplıca keyfi
ŞIRNAK - Hava sıcaklığının ilçe merkezinde bile eksileri gösterdiği Şırnak
'ın Beytüşşebap
ilçesi Kato Dağı eteklerinde bulunan Zümrüt Kaplıcalarına gelen vatandaşlar, dondurucu soğuğa aldırış etmeden, çevresi karlarla kaplı kaplıcaya girmenin keyfini çıkarıyor.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2 bin 850 rakımlı Kato Dağı eteklerindeki Ilıcak köyünde bulunan Zümrüt Kaplıcaları, dondurucu soğuklara rağmen vatandaşların akınına uğruyor. Hava soğukluğuna aldırış etmeyen vatandaşlar, çevresi karlarla kaplı kaplıcada, Kato Dağı manzarasında yüzmenin tadını çıkarıyor. Kaplıcaya, Beytüşşebap'ta yaşayanların yanı sıra, Şırnak, Hakkari
, Siirt
, Mardin
ve Batman
'dan da ziyaretçiler geliyor.
Ferdi Ermağan adlı vatandaş yıllardır kaplıcaya şifa bulmak için geldiğini belirterek, "Dedelerimiz sürekli gelip burada şifa aradı. Kaplıcanın bel fıtığı, romatizma ve cilt hastalıklarına karşı iyi geldiğini söyleniyor. Biz de bu yüzden geliyoruz" dedi.
Şükrü Ermağan, kaplıcanın çok güzel olduğunu anlatarak, "Herkesi buraya davet ediyoruz. Çok güzel bir kaplıca sadece biraz temizlenirse çok daha güzel olur" diye konuştu.
Eşref Gökçe
ise, yapılması planlanan modern tesisle birlikte kaplıcanın daha da güzelleşeceğini belirterek, "İlçe kaymakamlığımızca başlatılan proje kapsamında buraya güzel bir tesis yapılacağı söylendi. Çok güzel bir haber. Özellikle kış aylarında kar yağarken burada yüzmek daha zevkli oluyor. Metlerin üzerinde saatlerce yüzmek, dinlenmek ve sıcak sular içinde olmak çok keyif verici" ifadelerinde bulundu.