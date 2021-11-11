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Kato Dağı eteklerindeki okullar yeşilleniyor - Son Dakika

Kato Dağı eteklerindeki okullar yeşilleniyor

11.11.2021 21:00

Kato Dağı eteklerindeki okullar yeşilleniyor Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı eteklerinde bulunan okul bahçelerinde 2 bin çam fidanı toprakla buluştu.

Kato Dağı eteklerindeki okullar yeşilleniyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı eteklerinde bulunan okul bahçelerinde 2 bin çam fidanı toprakla buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığının 'Geleceğe nefes, dünyaya nefes' projesi kapsamında ülkenin dört bir yanında fidanlar toprakla buluştu. Bu gün eş zamanlı yapılan fidan dikme etkinliği Kato Dağı eteklerindeki ilk ve orta okul bahçelerinde de gerçekleşti. Etkinliğe İlçe Kaymakamı Hasan Uğuz, Belediye Başkanı Habip Aşan, orman işletme müdürlüğüne bağlı şefler, kurum amirleri, polis, asker, öğrenci ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Şehit Aydın Yalçın Bölge İlk ve Ortaokulu bahçesinde yüzlerce ağaç toprakla buluşturuldu. Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Habip Aşan, "Bu gün 81 il genelinde ağaç dikimi yapıldı. Burada da biz ağaç diktik. Öğrencilerimizle beraber proje kapsamında ağaç diktik. Ağaçlarımıza, doğamıza ve ülkemize sahip çıkıyoruz. Emeği geçen bakanlığımız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kato Dağı eteklerindeki okullar yeşilleniyor
Kato Dağı eteklerindeki okullar yeşilleniyor
Kato Dağı eteklerindeki okullar yeşilleniyor
Kato Dağı eteklerindeki okullar yeşilleniyor

Beytüşşebap, Kato Dağı, Hisarcık, okullar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kato Dağı eteklerindeki okullar yeşilleniyor - Son Dakika


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