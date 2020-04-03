Kato Dağı eteklerindeki "Zümrüt Kaplıcaları" turizme kazandırılacak - Son Dakika
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Kato Dağı eteklerindeki "Zümrüt Kaplıcaları" turizme kazandırılacak

6 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Kato Dağı eteklerindeki Zümrüt Kaplıcaları turizme kazandırılacak.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Kato Dağı eteklerindeki Zümrüt Kaplıcaları turizme kazandırılacak.

Yıllarca terörün gölgesinde kalan, kararlılıkla devam eden operasyonlar sayesinde huzurun tesis edildiği Beytüşşebap'ın yaylaları, dereleri, kaplıcaları, vadileri ve yemyeşil doğasının turizme açılması için çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda ilçedeki termal turizmi geliştirmek isteyen Kaymakamlık, merkeze 7 kilometre uzaklıktaki Ilıcak köyünde bulunan, 39 derecelik sıcak suyuyla dört mevsim vatandaşların ilgisini çeken Zümrüt Kaplıcaları modern bir tesise dönüştürmek için harekete geçti.

Doğal kaynak suyu ile kar, yağmur ve güneş altında kaplıca keyfini daha da konforlu hale getirmek için hazırlanan "Zümrüt Kaplıcaları Tatil Köyü Projesi"nin hayata geçirilmesi için çalışma başlatıldı.

Dört dönüm alanda, kamp, çocuk oyunları, piknik alanları ile kadın ve erkekler için kapalı ve açık havuzların bulunacağı 4,5 milyon lira bütçeli projenin Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), Şırnak İl Özel İdaresi ve Beytüşşebap Belediyesinin katkılarıyla yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

"Bölgemiz artık turizmle anılan bir yer haline gelecek"

Kaymakam İsmail Pendik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beytüşşebap'ın turizm anlamında büyük potansiyeli bulunduğunu belirtti.

Geçmişte terörle anılan ilçenin artık huzur ve mutlulukla adından söz ettirdiğini ifade eden Pendik, ilçenin bu potansiyelinin turizme kazandırılması için çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Pendik, Zümrüt Kaplıcalarına hem ilçedeki hem de farklı yerlerden gelen vatandaşların büyük ilgi gösterdiğine işaret ederek, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), Şırnak İl Özel İdaresi ve Beytüşşebap Belediyesinin finansal katkılarıyla Zümrüt Kaplıcalarıyla ilgili hazırlanan projeyi hayata geçireceklerini kaydetti.

"Yaz ve kış aylarında günlük ortalama 300 kişinin geldiği bir yer. Modern bir tesisle bu sayı katlanarak artacak. Bu projeyle bölgemiz artık turizmle anılan bir yer haline gelecek." diyen Pendik, bunun esnafa, vatandaşa, ülkeye katkı sağlayacağını bildirdi.

"Kışın ayrı yazın ayrı güzel"

Vatandaşlardan Sakin Berk, yaz ve kış aylarında kaplıcanın ilgi gördüğünü söyledi.

Özellikle kış aylarında kaplıcanın karlar arasında daha güzel bir görünüme kavuştuğunu ifade eden Berk, "Kato Dağı altındaki bu doğa harikası kaynak suyunun mükemmel bir yanı var. Suyu harika. Türkiye'nin birçok yerinden insanlar buraya geliyor. Suyu şifalı. Kışın ayrı yazın ayrı güzel." dedi.

Berk, projenin bir an önce hayata geçirilmesini beklediklerini aktardı.

Serkan Ceviz, kaplıcanın özellikle yöredeki vatandaşlarca tercih edildiğini aktardı.

Kış aylarında kaplıcanın sıcak suyu sayesinde soğuk havanın hissedilmediğini anlatan Ceviz, "Hava soğuk olsa da su sıcak olduğu için fark edilmiyor. Herkesin tercih edeceği güzellikte." diye konuştu.

İbrahim Berk de sık sık tercih edilen kaplıcanın yenilenecek olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kato Dağı eteklerindeki Zümrüt Kaplıcaları turizme kazandırılacak

Değerli Taş, Beytüşşebap, Kato Dağı, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:40 Kaynak: AA

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