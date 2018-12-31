Kato Dağı'nda Karlar İçinde Kaplıca Keyfi

Hava sıcaklığının ilçe merkezinde bile eksileri gösterdiği Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Zümrüt Kaplıcaları'na gelen vatandaşlar, dondurucu soğuğa aldırış etmeden çevresi karlarla kaplı kaplıcaya girmenin keyfini çıkarıyor.

Hava sıcaklığının ilçe merkezinde bile eksileri gösterdiği Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Zümrüt Kaplıcaları'na gelen vatandaşlar, dondurucu soğuğa aldırış etmeden çevresi karlarla kaplı kaplıcaya girmenin keyfini çıkarıyor.



Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2850 rakımlı Kato Dağı eteklerindeki Ilıcak köyünde bulunan Zümrüt Kaplıcaları, dondurucu soğuklara rağmen vatandaşların akınına uğruyor. Hava soğukluğuna aldırış etmeyen vatandaşlar, çevresi karlarla kaplı kaplıcada Kato Dağı manzarasında yüzmenin tadını çıkarıyor. Kaplıcaya Beytüşşebap'ta yaşayanların yanı sıra, Şırnak, Hakkari, Siirt, Mardin ve Batman'dan da ziyaretçiler geliyor. Ferdi Ermağan adlı vatandaş, yıllardır kaplıcaya şifa bulmak için geldiğini belirterek, "Dedelerimiz sürekli gelip burada şifa aradı. Kaplıcanın bel fıtığı, romatizma ve cilt hastalıklarına karşı iyi geldiğini söyleniyor. Biz de bu yüzden geliyoruz" dedi.



Şükrü Ermağan ise, kaplıcanın çok güzel olduğunu anlatarak, "Herkesi buraya davet ediyoruz. Çok güzel bir kaplıca, sadece biraz temizlenirse çok daha güzel olur" diye konuştu.



Eşref Gökçe ise, yapılması planlanan modern tesisle birlikte kaplıcanın daha da güzelleşeceğini belirterek, "İlçe kaymakamlığımızca başlatılan proje kapsamında buraya güzel bir tesis yapılacağı söylendi. Çok güzel bir haber. Özellikle kış aylarında kar yağarken burada yüzmek daha zevkli oluyor. Metlerin üzerinde saatlerce yüzmek, dinlenmek ve sıcak sular içinde olmak çok keyif verici" dedi. - ŞIRNAK

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