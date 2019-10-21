Son Dakika Haberleri: Kato dağına kar yağdı
Son Dakika Genel Kato dağına kar yağdı

Kato dağına kar yağdı

48 dakika önce

Kato dağına kar yağdı Alçak kesimlerde yağan yağmur nedeniyle Habur çayı taştıŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato dağının yüksek kesimlerine kar yağdı.

Kato dağına kar yağdı

Alçak kesimlerde yağan yağmur nedeniyle Habur çayı taştı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato dağının yüksek kesimlerine kar yağdı. Alçak kesimlerde yağan yağmur nedeniyle Habur çayı taştı.

Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek rakımlı Kato, Marinus, Kela Memet ve Faraşin yaylalarında kar yağışı etkili olurken, ilçe merkezi ve köylerde ise şiddetli yağış hayatı teslim aldı.

Yeşilöz ve Habur çayı aniden bastıran yağmur nedeniyle taştı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda sel suları önüne kattığı her şeyi sürükledi.

Kato dağına kar yağdı

Beytüşşebap, Şırnak, Kato, Genel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:32 Kaynak: İHA
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