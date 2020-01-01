Kato ve namaz dağlarındaki mehmetçiğe yeni yıl ziyareti - Son Dakika

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Kato ve namaz dağlarındaki mehmetçiğe yeni yıl ziyareti
6 saat önce
Kato ve Namaz dağlarındaki Mehmetçiğe yeni yıl ziyareti.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:40 Kaynak: DHA
Kato ve Namaz dağlarındaki Mehmetçiğe yeni yıl ziyareti
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