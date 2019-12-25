Katolik dünyasının ruhani lideri Francis'den barış çağrısı - Son Dakika

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, 'Roma ve dünyaya' hitabını gerçekleştirerek dünyaya barış çağrısında bulundu. Papa, Kudüs, Suriye, Lübnan, Yemen, Irak, Venezuela, Ukrayna ve çeşitli Afrika ülkelerine barış çağrısında bulundu.



Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Noel ayininin ertesinde geleneksel olarak yapılan 'Roma ve dünyaya' hitabını gerçekleştirdi. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, geleneksel yeni yıl hitabında, dünyayı dini zulüm, sosyal adaletsizlik, silahlı çatışmalar ve göçmen korkusuna yol açan insan kalbindeki karanlığının aydınlanmasına izin vermeye çağırdı. Papa, Kudüs, Suriye, Lübnan, Yemen, Irak, Venezuela, Ukrayna ve çeşitli Afrika ülkelerine barış çağrısında bulundu.



Aziz Petrus Meydanı'nda binlerce kişiye hitap eden Papa, mesajında değişimin insanın kabinde başladığını belirterek, "Kişisel, aile ve sosyal ilişkilerde karanlık var ama Hz. İsa'nın ışığı daha büyük. Ekonomik, jeopolitik ve ekolojik çatışmalarda karanlık var, ama yine de Hz. İsa'nın ışığı hala daha büyük" ifadelerini kullandı.



Konuşmasında mültecilere de değinen Papa Francis, "Onları, mezarları haline gelen çöllere ve denizlere, insanlık dışı gözaltı kamplarına, her türlü köleleştirmeye ve işkenceye katlanmaya zorlamak adaletsizliktir" şeklinde konuştu.



Francis, Libya'daki göçmen kamplarının da kapatılması çağrısında bulundu. - ROMA