Son Dakika Haberleri: Katolik Kilisesi'nden tecavüz mağduruna en az 1 milyon dolar tazminat
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Katolik Kilisesi'nden tecavüz mağduruna en az 1 milyon dolar tazminat

1 saat önce

Avustralya Katolik Kilisesi, çocuk istismarından suçlu bulunan Gerald Ridsdale'in 1982'de tecavüz ettiği erkek mağdura en az 1 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Katolik Kilisesi'nden tecavüz mağduruna en az 1 milyon dolar tazminat, System.String[]

Avustralya Katolik Kilisesi, çocuk istismarından suçlu bulunan Gerald Ridsdale'in 1982'de tecavüz ettiği erkek mağdura en az 1 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre, 1982'de Victoria eyaletinin Mortlake kasabasında 9 yaşındayken rahip Ridsdale'in tecavüzüne uğrayan erkek mağdurla, Katolik Kilisesi arasında Victoria Yüksek Mahkemesinde görülen dava anlaşmayla sonuçlandı.

Tarafların vardığı anlaşma çerçevesinde, Katolik Kilisesi, yaklaşık 2,5 milyon dolara mal olduğu belirtilen davanın tüm masraflarını ödemeye mahkum edildi.

Mahkeme ve yasal masrafların düşülmesinin ardından Katolik Kilisesi'nin ismi açıklanmayan tecavüz mağduruna ödeyeceği tazminatın 1 ila 1,5 milyon arasında olabileceği belirtildi.

Mağdurun avukatı Chris Atmore de "Müvekkilimin cesareti diğer mağdurların karşılaşabileceği engelleri ortadan kaldırdı ve onlara cesaret verdi." ifadelerini kullandı.

Katolik Kilisesi'nin, anlaşmayı, hakkında şikayetler bulunmasına rağmen sorumlulukları altındaki çocukları rahip Ridsdale'den korumadıklarının ortaya çıkması üzerine kabul ettiği belirtildi.

Emsal teşkil edebilir

Avukat Atmore, sonucun hayatta olan diğer mağdurların davalarında emsal teşkil edebileceğine dikkat çekti.

Hala cezaevinde bulunan 85 yaşındaki rahip Ridsdale, Victoria eyaletindeki Katolik Kiliselerinde görevde bulunduğu dönemlerde onlarca çocuğa cinsel taciz ve tecavüzden yargılandığı 1994-2017 yıllarındaki davlardan suçlu bulunarak, toplam 29 yıl hapse mahkum edilmişti.

Ridsdale'in yaşı itibariyle topluma tehlike oluşturmayacağı göz önünde bulundurularak 2022'de şartlı tahliyeden yararlanma hakkı bulunuyor.

Avustralya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:42 Kaynak: AA
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