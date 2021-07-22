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KATOLİK LİDER, ÜÇ SEMAVİ DİNDEN VATANDAŞLARIN DEFNEDİLDİĞİ MEZARLIKTA BAYRAMLAŞTI - Son Dakika

KATOLİK LİDER, ÜÇ SEMAVİ DİNDEN VATANDAŞLARIN DEFNEDİLDİĞİ MEZARLIKTA BAYRAMLAŞTI

22.07.2021 09:53

MERSİN'de 1930'ların sonunda kurulan Şehir Mezarlığı, Müslüman, Hristiyan ve Yahudi inancına mensup vatandaşların yan yana defnedilmesi nedeniyle birliktelik kültürünün önemli sembolü haline geldi.

MERSİN'de 1930'ların sonunda kurulan Şehir Mezarlığı, Müslüman, Hristiyan ve Yahudi inancına mensup vatandaşların yan yana defnedilmesi nedeniyle birliktelik kültürünün önemli sembolü haline geldi. Mersin İtalyan Katolik Kilisesi Ruhani Lideri Roshan Cordeiro, Kurban Bayramı'nda kabir ziyareti için mezarlığa gelen Müslümanlarla bir araya gelip bayramlaştı.

Dönemin Belediye Başkanı Mithat Toroğlu tarafından dünyada ırk ve inanç ayrımcılığının zirve yaptığı zamanlarda 1938 yılında açılan Şehir Mezarlığı, kentin birlikte yaşama kültürünün sembolü haline geldi. Her yıl bayramlarda ziyaretçi akınına uğrayan mezarlık, Müslüman, Hristiyan ve Yahudi vatandaşların kabrine ev sahipliği yapıyor. Hoşgörü mezarlığında her yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü din adamlarının katılımıyla dinlerin buluşması töreni yapılıyor. Mersin İtalyan Katolik Kilisesi Ruhani Lideri Roshan Cordeiro, Kurban Bayramı'nda kabir ziyareti için mezarlığa gelen Müslümanlarla bir araya gelip bayramlaştı. Cordeiro ile Müslümanlar birlikte dua etti. Cordeiro, birçok ülke gezdiğini belirterek, Mersin mezarlığında tüm dinlerden insanlar bir arada yaşıyor. Bunu ilk defa görüyorum. Herkes barış içerisinde bir arada yaşıyor. Bu Türkiye için çok önemli bir zenginlik, bir hazine dedi.

'DÜNYADA BÖYLE BİR MEZARLIK DAHA YOK'

Mersin Cemevi İnanç Kurulu Başkanı Erdoğan Sevin de birçok dinden, inançtan insanların mezarlıkta misafir edildiğini belirterek, Dünyada böyle bir mezarlık daha yok. Bu Mersin'in kültür yapısının bir özelliği. Mersin'de yaşayan inançlar, siyasi anlayışlar bu konuda hem fikir. Yıllarca bu güzelliği taşıdılar. Herkes burada bir arada, kucak kucağa yatıyor. Bu herkese örnek olacak, gurur verici bir şey. Bunu her yerde anlatıyorum diye konuştu.

Mersin'in birlikte yaşama kültürü en fazla gelişmiş kent olduğunu ifade eden Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan da, Mersin'in dünyada bambaşka bir kent. Birlikte yaşama kültürü çok yüksek. Birbirimizi anlamak, birbirimize saygı duymamız gerekiyor. Birlikte yaşarsak daha güzel olacak her şey.

KATOLİK LİDER, ÜÇ SEMAVİ DİNDEN VATANDAŞLARIN DEFNEDİLDİĞİ MEZARLIKTA BAYRAMLAŞTI
KATOLİK LİDER, ÜÇ SEMAVİ DİNDEN VATANDAŞLARIN DEFNEDİLDİĞİ MEZARLIKTA BAYRAMLAŞTI
KATOLİK LİDER, ÜÇ SEMAVİ DİNDEN VATANDAŞLARIN DEFNEDİLDİĞİ MEZARLIKTA BAYRAMLAŞTI
KATOLİK LİDER, ÜÇ SEMAVİ DİNDEN VATANDAŞLARIN DEFNEDİLDİĞİ MEZARLIKTA BAYRAMLAŞTI
KATOLİK LİDER, ÜÇ SEMAVİ DİNDEN VATANDAŞLARIN DEFNEDİLDİĞİ MEZARLIKTA BAYRAMLAŞTI
KATOLİK LİDER, ÜÇ SEMAVİ DİNDEN VATANDAŞLARIN DEFNEDİLDİĞİ MEZARLIKTA BAYRAMLAŞTI
KATOLİK LİDER, ÜÇ SEMAVİ DİNDEN VATANDAŞLARIN DEFNEDİLDİĞİ MEZARLIKTA BAYRAMLAŞTI
KATOLİK LİDER, ÜÇ SEMAVİ DİNDEN VATANDAŞLARIN DEFNEDİLDİĞİ MEZARLIKTA BAYRAMLAŞTI

Hristiyan, Müslüman, Yahudi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KATOLİK LİDER, ÜÇ SEMAVİ DİNDEN VATANDAŞLARIN DEFNEDİLDİĞİ MEZARLIKTA BAYRAMLAŞTI - Son Dakika


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