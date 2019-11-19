Son Dakika Haberleri: Katolik rahibe başörtüsünü çıkarmadığı için huzurvevine alınmadı
Son Dakika Dünya Katolik rahibe başörtüsünü çıkarmadığı için huzurvevine alınmadı - Son Dakika Dünya

Katolik rahibe başörtüsünü çıkarmadığı için huzurvevine alınmadı

6 saat önce

Fransa'da belediye tarafından yönetilen bir huzurevi 70 yaşın üzerinde olan Katolik bir rahibe kadını başörtüsü ve kıyafetlerinden dolayı kabul etmedi.

Katolik rahibe başörtüsünü çıkarmadığı için huzurvevine alınmadı, System.String[]

Fransa'da belediye tarafından yönetilen huzurevi, 70 yaşını geçtiği belirtilen Katolik bir rahibeyi başörtüsü ve kıyafeti nedeniyle kabul etmedi.


Huzur evinde yaşamak için talepte bulunan kadının isteği ilk aşamada karşılanmadı. Aylar sonra verilen cevapta ise "Talebiniz kabul edildi ancak laiklik ilkeleri çerçevesinde herkesin huzur içinde yaşaması için herhangi bir dine yönelik işaret taşımamanız gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:19 
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