Katolik rahibe başörtüsünü çıkarmadığı için huzurvevine alınmadı

Fransa'da belediye tarafından yönetilen huzurevi, 70 yaşını geçtiği belirtilen Katolik bir rahibeyi başörtüsü ve kıyafeti nedeniyle kabul etmedi.



Huzur evinde yaşamak için talepte bulunan kadının isteği ilk aşamada karşılanmadı. Aylar sonra verilen cevapta ise "Talebiniz kabul edildi ancak laiklik ilkeleri çerçevesinde herkesin huzur içinde yaşaması için herhangi bir dine yönelik işaret taşımamanız gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.