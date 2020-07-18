Katolik rahipten Türkiye'ye Ayasofya övgüsü - Son Dakika

Katolik rahipten Türkiye'ye Ayasofya övgüsü

Uluslararası Kudüs Adalet ve Barış Komitesi Başkanı Manuel Musellem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'yı camiye çevirme kararıyla tarihi binanın haysiyet ve onurunu artırdığını söyledi.

Uluslararası Kudüs Adalet ve Barış Komitesi Başkanı Manuel Musellem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'yı camiye çevirme kararıyla tarihi binanın haysiyet ve onurunu artırdığını söyledi.

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Katolik bir rahip de olan Musellem sosyal medya hesabında paylaştığı Hristiyanlara hitabeden video kaydında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Kilisemizin haysiyet ve onurunu artırdığının farkına varın." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki Hristiyanları Türkiye'nin Ayasofya'yı cami olarak ibadete açma kararını takdir etmeye davet eden Musellem, "Erdoğan, Ayasofya'yı herkesin ayakları altında çiğnenen bir müzeden, içinde Allah'ın adının anıldığı ve yüceltildiği, sevgi ve saygı duyulan camiye çevirdi." dedi.

Müsellem, "Bir Müslüman kiliseme saygı duyduğu sürece bana da saygı duyuyordur. Tarih ve kader, bu büyük kilisenin halkıyla birlikte İslam'a dönmesini diledi." görüşünü dile getirdi.

İspanya'daki ve Arap coğrafyasındaki bazı kiliselerin camiye, bazı camilerin de kiliseye çevrildiğini hatırlatan Musellem, Ayasofya'da daha önce incil okunduğunu, bundan böyle ise Kuran-ı Kerim okunacağını söyledi.

Bazı Avrupa kentlerinde ibadethanelerde Hristiyanlar ve Müslümanların sırayla ibadet ettiğini hatırlatan Musellem, "Onların kiliselerimizde ibadet etmelerine engel olmayın. Onlar bizim halkımız, biz de onların halkıyız. Biz onların eti ve kemiğiyiz, onlar da bizim etimiz ve kemiğimiz. Bir Hristiyan Müslüman'ı korumalı, bir Müslüman Arap da Hristiyan'ı korumalı." diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 14:17 Kaynak: AA

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