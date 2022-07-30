Papa, Kanada'da kilise okullarında yerlilere yapılanları "soykırım" olarak tanımladı - Son Dakika
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Papa, Kanada'da kilise okullarında yerlilere yapılanları "soykırım" olarak tanımladı

30.07.2022 13:54
Papa, Kanada'da kilise okullarında yerlilere yapılanları "soykırım" olarak tanımladı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Kanada'da Katolik Kilisesi'ne bağlı okullarda yerli halka yapılanların "soykırım" olduğunu ve bu "soykırımcı operasyon" için af dilediğini söyledi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Kanada'da Katolik Kilisesi'ne bağlı okullarda yerli halka yapılanların "soykırım" olduğunu ve bu "soykırımcı operasyon" için af dilediğini söyledi.

Papa, Kanada'ya "tövbe haccı" olarak tanımladığı ve yerlilerle buluşup özür dilediği 6 günlük ziyaretini tamamlayarak bu sabah Vatikan'a döndü. Katoliklerin ruhani lideri, dönüş yolunda uçakta seyahatini takip eden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Vatikan yayın organlarından Vaticannews'te yer alan habere göre, Papa'nın Kanada'da yerlilerle buluşması sırasında "soykırım" kelimesini kullanmamasının yerli halkın tepkisinin çektiğinin hatırlatılması üzerine Katoliklerin ruhani lideri, "Bu doğru. Bu kelimeyi kullanmadım çünkü o an aklıma gelmedi ama soykırımı tarif ettim ve af diledim, bu soykırımcı operasyon için af diledim. Örneğin, çocukların alıp götürülmesi, kültür değiştirmek, zihniyet değiştirmek, gelenekleri değiştirmek, ırk değiştirmek, bunların hepsi kültürle alakalı. Evet, teknik bir ifade soykırım ama aklıma gelmediğinden kullanmadım. Bu doğru evet, bu bir soykırımdı." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, Katoliklerin ruhani lideri, yaşı itibariyle dizi başta olmak üzere bazı fiziksel sıkıntılar çektiğini ve bunların da izin vermesi halinde Ukrayna, Kazakistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Güney Sudan'a gitmek istediğini ifade etti.

Papa, ayrıca hakkında çıkan istifa söylentilerine de değinerek, şu aşamada istifayı henüz düşünmediğini de aktardı.

Kanada'da yatılı kilise okullarında binlerce yerli çocuk öldü

Konuyu soruşturan Kanada'daki Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, 1831-1996 döneminde faaliyet gösteren kiliseye bağlı yatılı okullar hakkındaki çalışmasını 2015'te tamamlamış ve 4 bin sayfalık rapor yayımlanmıştı. Komisyon, yaşananları "kültürel soykırım" olarak tanımlamıştı.

Söz konusu raporda, en az 4 bin 200 yerli çocuğun bu okullarda istismar ya da ihmal sonucu öldüğü belirtilmişti.

Kanada'da Katolik Kilisesi'nin kontrolündeki yatılı kilise okullarından bazılarının bahçesinde, resmi kayıtlarda olmayan çok sayıda çocuk mezarı bulunmuştu.

Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu raporundan sonra yerli halktan defalarca özür dileyen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 2017'de Vatikan'a yaptığı resmi ziyarette Papa'dan da özür talep etmişti.

Papa Franciscus, Kanadalı yerli gruplarından "Metis", "Inuit" ve "First Nations" ile mart ayında Vatikan'da görüşmüş ardından 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Kanada'da Katolik Kilisesi'ne bağlı yatılı okullarda geçmişte çocuklara yapılan muamele karşısında "öfke, utanç ve acı" duyduğunu belirterek, "Kilisenin bazı üyelerinin içler acısı davranışları için Tanrı'dan af diliyor ve size tüm kalbimle acı çektiğimi ifade etmek istiyorum. Ben de sizden özür dilemek konusunda Kanadalı Piskopos kardeşlerime katılıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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Kiliselerde tecavüze uğrayan çocuklar için yerlilerle uzlaşmaya gelmişti! Papa Franciscus Notre Dame Katedrali'nde Kiliselerde tecavüze uğrayan çocuklar için yerlilerle uzlaşmaya gelmişti! Papa Franciscus Notre Dame Katedrali'nde Papa Franciscus'un Kanada seyahati devam ediyor Papa Franciscus'un Kanada seyahati devam ediyor
Kaynak: AA

Kanada, Papa, Güncel, Son Dakika

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