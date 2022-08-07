Papa, tahıl yüklü gemilerin Ukrayna'dan yola çıkmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi

Papa, tahıl yüklü gemilerin Ukrayna'dan yola çıkmasını memnuniyetle karşıladı

07.08.2022 23:55
Papa, tahıl yüklü gemilerin Ukrayna'dan yola çıkmasını memnuniyetle karşıladı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, tahıl yüklü ilk gemilerin Ukrayna limanlarından ayrılmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, tahıl yüklü ilk gemilerin Ukrayna limanlarından ayrılmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Papa, Vatikan'daki geleneksel pazar duası sonrasında yaptığı konuşmada, İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının ardından ilk gemilerin Ukrayna'dan yola çıkmasına değindi.

Katoliklerin ruhani lideri, "Tahıl yüklü ilk gemilerin, Ukrayna limanlarından hareket etmesini memnuniyetle karşıladığımı belirtme arzusunu taşıyorum. Bu adım, diyalog kurmanın ve herkese faydası olacak somut sonuçlar elde etmenin mümkün olduğunu gösteriyor." dedi.

Bu hadisenin bir umut ışığı olarak değerlendirilebileceğini ifade eden Papa, adil ve kalıcı bir barışa varılmasını içtenlikle umduğunu dile getirdi.

YORUMLAR
500
'ROJEN' VE 'POLARNET' FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇTİ 'ROJEN' VE 'POLARNET' FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇTİ Ukrayna'ya gidecek olan 'Osprey S' adlı boş gemide denetimler tamamlandı Ukrayna'ya gidecek olan 'Osprey S' adlı boş gemide denetimler tamamlandı
Kaynak: AA

İstanbul, Ukrayna, Vatikan, Papa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Papa, tahıl yüklü gemilerin Ukrayna'dan yola çıkmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:20 Galatasaray'a karşı penaltı kaçıran Antalyasporlu Luiz Adriano sosyal medyada gündeme oturdu
22:57 Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın Antalyaspor maçında yaptıklarına övgü yağdı
22:47 Kulisleri hareketlendiren iddia! Muhalefet, HDP'yi dışarıdan destek için ikna etmeye çalışacak
22:29 Alanyaspor, Pirlo'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti
22:18 Baba ve 16 yaşındaki kızı ikiye bölünen otomobilde can verdi
22:10 Adana Demirspor, Giresun deplasmanından 3 puanla dönüyor
21:51 Bakan Fatih Dönmez'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar
21:40 Kadının taciz iddiasının ardından ortalığın karıştığı metroda bir kişinin kulağı koptu
21:39 Merve Boluğur'dan eski eşi Murat Dalkılıç'a sert sözler: Bu kaçıncı show koçum
21:31 Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un gazeteci döven koruması cezaevine gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 23:55:45. #1.11#
SON DAKİKA: Papa, tahıl yüklü gemilerin Ukrayna'dan yola çıkmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement