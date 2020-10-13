Kayseri'de "Tahkim Hukuku Hakem Eğitimi" tamamlandı - Son Dakika

Kayseri Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (KATOTAM) tarafından tahkim davalarında görev alacak hakemlerin oluşturulması için düzenlenen eğitim tamamlandı.

KTO'dan yapılan açıklamaya göre, KATOTAM tarafından Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Tahkim Hukuku Hakem Eğitimi" 3 grup halinde farklı mesleklerden 129 kişiye 24 saat verildi.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 160 ülkede arabuluculuk uygulandığını, Türkiye'de de 2013 yılından beri hukuk sisteminde yer aldığını belirtti.

Arabuluculuk sisteminin kesintisiz ticaretin anahtarı olduğunu vurgulayan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Ticaretimizi kolaylaştıracak, ekonomimizi ve yargı sistemimizi güçlendirecek, toplumsal barışımıza katkı sağlayacak her düzenleme bizim için önemli ve değerlidir. Bu nedenle tahkim ve arabuluculuk ile kısa sürede barışçıl yollarla sonuca ulaşılacaktır. Arabuluculuk görüşmelerinin 'gizlilik ilkesi' çerçevesi gerçekleştirilecek olması ile birlikte ticari itibarın korunması bu sistemin en büyük avantajlarından biridir. Yargı sistemimizin bize sunduğu kolaylıkları ticari hayatımızda işlevsel olarak kullanıp ekonomimizin gelişmesine katkı sağlayacağız. Merkezimizde hakem heyetlerinin oluşturulması için iki değerli hocamız tarafından verilen eğitim tamamlandı. Hocalarımıza ve eğitime katılan tüm hakem adaylarımıza teşekkür ediyorum."

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Özbay da tahkimin çok elverişli bir çözüm yöntemi olduğunu belirterek, "Mahkemelerin iş yükünü azaltacağını daha hızlı bir çözüm yolu olması hasebiyle 6 aylık bir süre içesinde uyuşmazlığının çözümünü düşünürsek çok elverişli bir çözüm yöntemi." ifadelerini kullandı.