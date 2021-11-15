'KATRAN' OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 11 KİŞİ ADLİYEDE - Son Dakika

Burdur'un Bucak ilçesinde polisin organize suç örgütüne yönelik 'Katran' adını verdiği operasyonda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçunu işledikleri tespit edilen 13 kişinin yakalanması için Bucak'ta operasyon düzenlendi. 12 Kasım'da şüphelilerin adresine şafak vakti operasyon yapan polis, örgüt lideri Z.Ü. ile A.Ü., İ.E., V.S., F.G., Ü.Ö., B.K., U.E., A.A., F.T., M.D.Ö.'yü gözaltına aldı. Örgüt üyesi S.G. ve H.G.'nin başka suçtan cezaevinde oldukları tespit edildi.

'Katran' adı verilen operasyonda tabanca, kuru sıkı tabanca, 4 av tüfeği, 4 pompalı tüfek, 2 havalı tüfek, kılıç, muşta, 5 sustalı kama bıçak, 220 tüfek ile tabanca fişeği ve 12 dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.