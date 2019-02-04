Son Dakika Haberleri: Katso, Ankara'daki Reel Sektör Toplantısına Katıldı

Katso, Ankara'daki Reel Sektör Toplantısına Katıldı

1 saat önce

Ankara'da Reel Sektör ile Finans Sektörü temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) ile Kastamonu Ticaret Borsası da katıldı.

Katso, Ankara'daki Reel Sektör Toplantısına Katıldı, System.String[]
Ankara'da Reel Sektör ile Finans Sektörü temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) ile Kastamonu Ticaret Borsası da katıldı.

Reel Sektör ile Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı, Ankara JW Marriott Otel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ile Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Sedat İşeri'nin yanı sıra KATSO'dan Furkan Kesercioğlu, İlhan Pehlivan ve Turhan Yılmaz, Ticaret Borsası'ndan Ömer Yüksel, Serdar İzbeli, Ömer Faruk Yanık, Ömer Gülamoğlu, Tarık Altıkulaç, Emre Uzer ve Selim Maden ile ilçelerdeki oda temsilcileri katıldı.

Bir değerlendirmede bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, toplantıların iki tarafın birbirini anlaması ve çözüm yolları geliştirmesi açısından büyük fayda sağladığına işaret ettiler.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:20 Kaynak: İHA

Kastamonu, Ankara, Ekonomi
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