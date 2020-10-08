KATSO Başkanı Alibeyoğlu, "Doğu Ekspresi seferleri başlamalı"

Korona virüs (Kovid-19) salgınından dolayı askıya alınan Doğu Ekspresi saferlerinin yeniden başlaması için KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, seferber oldu.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası(KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Pandemi sürecinin başlaması ile birlikte askıya alınan Doğu Ekspresi seferlerinin tekrar başlaması için çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Alibeyoğlu, pandemi süreci ile seferleri askıya alınan ancak, normalleşme sürecine geçilmesine rağmen halen seferlerine başlanmayan Doğu Ekspresi'nin tekrar seferlerine başlaması yönünde birtakım çalışmalar yürüttüklerini ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile irtibatlı olduklarını kaydetti.

Doğu Ekspresi'nin seferlerine halen başlamamış olmasının esnaflar üzerinde büyük olumsuzluk oluştuğuna dikkat çeken KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, "Tüm dünyada etkili olan ve ülkemizde de yoğun olarak etkileri hissedilen salgın nedeniyle başta Doğu Ekspresi olmak üzere ilimize gelen tüm turist yollarının kapatılması, sektöre umut bağlayan birçok esnafımızın ticaretine zarar verdi. Bir çok yatırımcımızın işyerlerini kapatma noktasına getirmiştir" dedi.

Alınan tedbirler ve devletimiz tarafından gerçekleştirilen denetimler sayesinde salgın etkileri ülke genelinde azalma eğilimine girmiş ve birçok sektör aldığı tedbirler ile faaliyetlerine başlamıştır diyen Alibeyoğlu, "Ülke genelinde olduğu gibi ilimiz esnafları tarafından da gerekli tedbirler alınmak suretiyle işyerleri açılarak hizmet vermeye başlamıştır. Ancak, en önemli turizm kanallarımızdan birisi olan Doğu Ekspresi'nin seferlerine halen başlamamış olması esnaflarımız üzerinde büyük olumsuzluk ve aynı zamanda yaklaşmakta olan kış turizmi sektörü için de büyük bir panik oluşturmaktadır. İlimizde faaliyetlerini yürüten ve turizm sektöründe doğrudan veya dolaylı olarak faaliyet yürüten esnaflarımız pandemi sürecine bağlı tüm tedbirlerini alarak Doğu Ekspresi seferlerinin başlamasını beklemektedir. KATSO olarak üyelerimiz tarafından Odamıza iletilen talepler, Doğu Ekspresi seferlerinin bir an önce başlatılması ve turizm sektörünün önünün açılması yönündedir. Bu konuda bizler üzerimize düşen görevleri yerin getirmekteyiz. Beklentimiz Doğu Ekspresi seferlerinin bir an önce başlaması yönündedir" diye konuştu.

Alibeyoğlu, "Doğu Ekspresi seferlerinin tekrar başlaması yönünde KATSO olarak başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) ve Devlet Demiryolları'na raporumuzu ilettik. İlgili kurum ve kuruluşlardan alınan cevabi yazı "ilerleyen süreçlerde sağlık kuralları çerçevesinde seferlerin tekrar başlayacağı yönündedir." Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak konunu takipçisi olacağız ve turizm sektörüne umut bağlayan üyelerimiz için üzerimizde düşen vazifeleri yerine getireceğiz" şeklinde konuştu. - KARS