Katso Başkanı Fındıkoğlu'dan Genel Müdür Yıldırım'a Ziyaret
1 saat önce
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi ve Seydiler OSB altyapı ve Elektrik çalışmaları konularına netlik kazandırmak üzere Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım'ı ziyaret etti.
Kastamonu
Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi
Arıtma Tesisi ve Seydiler OSB
altyapı ve Elektrik çalışmaları konularına netlik kazandırmak üzere Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım'ı ziyaret etti.
KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, beraberindeki heyet ile Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi ve Seydiler OSB altyapı ve Elektrik çalışmaları konularına netlik kazandırmak için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım'ı ziyaret gerçekleştirdi. Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Seçil Dilekci Çakmak, Yönetim Kurulu Üyeleri Erdal Gülcan, Hakan Aydoğan
ve Ayhan Vural'ın da eşlik ettiği ziyarette heyet, konular ile ilgili daire başkanları ile görüşerek, çalışmaların başlaması için tarih aldı. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:55 Kaynak: İHA
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