Son Dakika Haberleri: Katso Başkanı Fındıkoğlu'ndan Kosgeb'e Ziyaret

Katso Başkanı Fındıkoğlu'ndan Kosgeb'e Ziyaret

1 saat önce

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ve beraberindeki heyet, KOSGEB Başkanı Sayın Prof. Dr. Cevahir Uzkurt'a ziyarette bulundu.

Katso Başkanı Fındıkoğlu'ndan Kosgeb'e Ziyaret, System.String[]
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ve beraberindeki heyet, KOSGEB Başkanı Sayın Prof. Dr. Cevahir Uzkurt'a ziyarette bulundu.

KOSGEB Başkanı Sayın Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ve Başkan Yardımcılarına, KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tezcan Biçicioğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Turgut Demir, İlhan Pehlivan, KOSGEB Kastamonu Müdürü Nevzat Erol ziyarette bulundu.Ziyarette KATSO Başkanı Fındıkoğlu, Kastamonu'ya Teknoloji Merkezi (TEKMER) kurulması, meslek okulları laboratuarlarına ve mermer sektörüne destek olunmasını için destek istedi.

KOSGEB Başkanı Uzkurt da imalat sektöründeki yeni girişimcilere verecekleri destekler hakkında detaylı bilgi verdi. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:26 Kaynak: İHA

Cevahir Uzkurt, Kastamonu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Portakal'a Açılan FETÖ Soruşturmasında Karar Verildi Binali Yıldırım, Gündeme Bomba Gibi Düşen İstanbul Anketini Yorumladı

Dünyaevine Giren Hazal Kaya, Ev Sahibiyle Davalık Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 23:03:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Katso Başkanı Fındıkoğlu'ndan Kosgeb'e Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]