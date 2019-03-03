Son Dakika Haberleri: Katso Başkanı Fındıkoğlu, Osb'yi Ziyaret Etti

Katso Başkanı Fındıkoğlu, Osb'yi Ziyaret Etti

22 dakika önce

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurul Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Seydiler'de Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti.

Katso Başkanı Fındıkoğlu, Osb'yi Ziyaret Etti, System.String[]
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurul Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Seydiler'de Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti.

KATSO Yönetim Kurul Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Başkan Yardımcısı Hasan Gülşen ve Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Pehlivan, Seydiler Organize Sanayi Bölgesinde kurulan ve ağaç ürünleri üretimi yapan kereste fabrikasını ziyaret etti. Fabrikayı inceleyen ve üretim ile ilgili bilgiler alan Başkan Fındıkoğlu, şirket ortakları Adem Hizel ve Şenol Özdemir'e hayırlı olsun temennisinde bulundular. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:48 Kaynak: İHA

Kastamonu, Seydiler, Ekonomi
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