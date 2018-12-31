Katso Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Kastamonu İş Dünyasının Sorunlarını TOBB Toplantısında Dile Getirdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları (TOBB), tarafından gerçekleştirilen Ticaret Odaları Müşterek Konsey Toplantısına TOBB Konsey Üyesi ve Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları (TOBB), tarafından gerçekleştirilen Ticaret Odaları Müşterek Konsey Toplantısına TOBB Konsey Üyesi ve Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu katıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla Ankara'da gerçekleşen toplantıda konuşan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Kastamonu iş dünyasının sorunlarını ve beklentilerini dile getirdi.



İki gün boyunca süren Ticaret Odaları Müşterek Konsey Toplantısının ilk gününde ihracat, ticaret, vergi, çalışma hayatı, finansman, mevzuat gibi konularda istişarelerde bulunulurken turizm, tarım ve hayvancılık ve lojistik sektörlerinin sorun ve beklentileri masaya yatırıldı.



Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, küresel ekonominin ticaret, teknoloji ve hukuki boyutunda önemli dönüşümler gerçekleştiğini söyledi. Bu dönemde, doğru politikalar geliştirmek, alternatif pazarlara ve yeni nesil teknolojilere odaklanmak zorunda olunduğuna işaret eden Pekcan, dünya üretiminin dijital bir dönüşüm sürecinden geçtiğini, bu dönüşümü kaçırmamak gerektiğini bildirdi.



Toplantının ikinci gününde konsey üyeleriyle bir araya gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, "Oda ve borsa camiası olarak, atılan adımların ekonomiye yansıması için üstümüze düşen her sorumluluğu yerine getirecek, daha çok çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" dedi.



Fındıkoğlu "Son derece yararlı bir toplantı oldu"



KATSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Konsey Üyesi Oğuz Fındıkoğlu'da toplantıya katılarak, Kastamonu iş dünyasının sorunlarını ve beklentilerini dile getirdi. Toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Fındıkoğlu, "Sayın Bakanımız ve Sayın Genel Başkanımızın katıldığı toplantıda, kredilerden vergi ve ÖTV indirimlerine, turizmden kuyumculuk sektörüne, tarım ve hayvancılıktan lojistiğe kadar birçok konuyu masaya yatırdık. Bizde Kastamonu iş dünyamızın sorunlarını dile getirerek, çözüm önerilerimizi dile getirdik. Son derece yararlı bir toplantı olduğunu düşünüyorum. İş dünyamızın sorunlarını önemseyip, bizlerle birlikte çözüm üretmeye çalışan Sayın Bakanımıza ve Sayın genel Başkanımıza tüm üyelerimiz adına şükranlarımı sunuyorum" dedi. - KASTAMONU

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