Son Dakika Haberleri: Katso Başkanına Ziyaretler Sürüyor

Katso Başkanına Ziyaretler Sürüyor

2 dakika önce

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu'na Devrekani Belediye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu ve MHP Belediye Başkan Adayı Op.Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu nezaket ziyaretinde bulundu.

Katso Başkanına Ziyaretler Sürüyor, System.String[]
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu'na Devrekani Belediye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu ve MHP Belediye Başkan Adayı Op.Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu nezaket ziyaretinde bulundu.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ve Yönetim Kuruluna, Devrekani Belediye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ve Meclis Üye Adayları nezaket ziyaretinde bulundu. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:10 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İspanyolların Türkiye'ye Yatırımı 10 Milyar Euroya Ulaştı Bakanlık'tan Tatil Rezervasyonu Uyarısı: 30 Gün Öncesine Kadar Feshedebilir, Paranızı Geri Alabilirsiniz

Dar Gelirliye Düşük Kiralı Konut Geliyor Son Dakika! İzmir'de Metro Yeraltı Park İstasyonu İnşaatında Göçük: 2 İşçi Göçük Altında
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 11:12:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Katso Başkanına Ziyaretler Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]