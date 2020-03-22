KATSO binası dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel KATSO binası dezenfekte edildi - Son Dakika

KATSO binası dezenfekte edildi

6 saat önce

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

KATSO binası dezenfekte edildi, System.String[]

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.


Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs tedbirleri kapsamında Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı dezenfekte edildi. Ticaret ve Sanayi Odasındaki tüm odalar ve toplantı salonları, özel kullanılan madde ile dezenfekte edildikten sonra ayrıca el dezenfektanları da hizmet alanlarına yerleştirildi.


Dezenfekte çalışması ile ilgili olarak açıklamada bulunan KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, "Oda yönetimi olarak tüm dünyayı tehdit eden yeni tip korona virüsüne karşı üstümüze düşen bütün sorumlulukları yerine getirerek gerekli önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda odamızdaki tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını düzenli olarak yerine getiriyoruz. Kastamonu Belediyesi ekiplerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca Odamızın sosyal medya kanallarından da korunma yöntemlerini detaylı olarak paylaşıyoruz. Toplum olarak bu bilinci yayıp küresel çapta yaşanan bu krizi en küçük hasarla atlatalım. Sağlık Bakanlığımızın yaptığı açıklamaları dikkate alarak panik halinde değil tedbirli bir şekilde hareket etmeliyiz" dedi. - KASTAMONU

Çin Halk Cumhuriyeti, Kastamonu, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:00 Kaynak: İHA

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