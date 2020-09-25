KATSO'da galericiler için mesleki yeterlilik belgesi sınavları düzenlendi - Son Dakika

KATSO'da galericiler için mesleki yeterlilik belgesi sınavları düzenlendi

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) ve TOBB MEYBEM A.Ş. işbirliği ile galericilere yönelik Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları yapıldı.

KATSO'da galericiler için mesleki yeterlilik belgesi sınavları düzenlendi, System.String[]

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) ve TOBB MEYBEM A.Ş. işbirliği ile galericilere yönelik Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları yapıldı.

134 adayın ter döktüğü sınav teori ve uygulama olarak iki aşamada gerçekleşti. Sınavın ilk aşaması Kafkas Üniversitesi Merkez amfilerde yapıldı. İkinci aşama ise Kars Galericiler Sitesi Güzeldere Otomotiv ve Galeriyy36 Otomotiv'de 10'lu guruplar halinde yapılacak.

Sınavlar hakkında açıklamalarda bulunan KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, "Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak 4. Sınavımızı yapmanın gururunu yaşıyoruz. Toplamda 200'e yakın üyemize belgelerini verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Üyelerimizin ve sektörümüzün büyük bir sorununu çözüme kavuşturduk. Sektörde faaliyet gösteren üyelerimizin büyük çoğunluğu Mesleki Yeterlilik Belgelerini aldı. Ayrıca, ileride bu sektörde faaliyet gösterebilirim düşüncesinde olanlar da belgelerini almaya hak kazandı. Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak sektörde faaliyetlerini sürdüren üyelerimizin sorunlarını çözüme kavuşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu Kars'ımız ve sektörümüz için büyük bir hizmettir, tüm üyelerimize ve Kars'ımıza hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.

"Galerici mesleki yeterlilik belgesi nedir?"

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenleme amacı taşıyan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik" 13.02.2018 tarihli 30331 sayılı Resmi Gazete'de; "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ise 08.09.2018 tarihli 30529 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik gereğince, ikinci el motorlu kara taşıtı alım-satımı yapan kişiler, satış müdürleri ve satış personeli için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilmiştir. 01/09/2020 tarihi itibari ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ibraz edilmeden, Noter'den alım satım işlemi gerçekleştirilememektedir.

İl Ticaret Müdürlükleri, mesleki yeterlilik belgesi olmayan işletmelere "Yetki Belgesi" vermemekte, Noterler, mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyenlerin "Alım-Satım İşlemlerini" kabul etmemektedir. Ayrıca, Belediyeler, mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyen işletmelere "Ruhsat" vermemektedir. Dolayısıyla sektörde faaliyet gösteren ve ileriki dönemlerde bu sektöre yatırım yapmak isteyen herkesin belgesini alması gerekmektedir. - KARS

İkinci El, Türkiye, Ticaret, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam KATSO'da galericiler için mesleki yeterlilik belgesi sınavları düzenlendi - Son Dakika

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