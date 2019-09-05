KATSO'da manavların sorunları masaya yatırıldı

Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KATSO)'da 'Kars Manavları Sektör Sorunları ve Çözüm Önerileri' toplantısı yapıldı.



KATSO Toplantı Salonu'nda Ticaret İl Müdürü Adem Beyribey, Kars Ticaret ve Sanayi Odası 10. Meslek Komitesi Başkanı Fikret Balkay, Kars Belediye Başkanlığı Temsilcileri ve Yaş Sebze ve Meyve Perakende Ticareti (Manav) temsilcilerinin katılımlarıyla Başkan Ertuğrul Alibeyoğlu Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda sektörün sorunları masaya yatırıldı.



Sorunlarını ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini anlatan Sebze ve Meyve Perakende Sektör Temsilcileri, Sebze Hali'nin şartlarından yakındı.



"Sebve ve Meyve Hali'nin şartları bizleri başka güzergahlara zorluyor"



Toplantıda söz alan sektör temsilcileri, "Kars Sebze Hal'inin fiziki şartlarının uygunsuzluğu, toptancıların Sebze Hal'ini terk etmesi ve buna bağlı olarak istenilen miktarda ve tazelikte sebze meyveye ulaşılamamasının kendilerini başka güzergahlara zorladığını belirttiler.



Sektör temsilcileri, "Kars Sebze Hal'nin çok uzak bir noktada ve fiziki şartları çok olumsuz. Haftada iki kez mal girişi yapılmakta ve bu miktar ilin kapasitesinin çok altında kalmaktadır. Hal böyle olunca tüketicilerin taze sebze ve meyve talebi karşılanamamaktadır. Ayrıca tüketiciler günlük taze ve çeşitli sebze talep etmektedirler, Ancak Kars Sebze Hal'inde toptancıların az olması sebebi ile tüketicilerin talep ettiği çeşitli ürünler Kars Sebze Hal'inde bulunamamaktadır" dediler.



Manavların Kars Sebze ve Meyve Hal'ini tercih etmemesinin nedenlerinin fiyatların çok yüksek olmasından kaynaklandığına dikkat çeken Sektör temsilcileri, "Kars Sebze ve Meyve Hali'nde toptan olarak satış yapan firmaların sayısının az olması tek fiyat uygulamasını ortaya çıkarmaktadır. Bu durum rekabetin önüne geçerek fiyatların çok yüksek olarak tüketicilere yansımasına sebep olmaktadır. Fiyatlar yüksek olunca tüketiciler fiyat yüksekliğini manavlardan bilmekte ve şikayetlerini dile getirmektedir. "Sebze ve Meyve Hali'nde ürün fiyatlarının çok yüksek olması tüketiciye olumsuz olarak yansımaktadır. Bizler tüketicileri de düşünmek zorundayız. Tüketiciye taze ve ucuz meyve ve sebze ulaştırmak biz manavların vazifesidir. Ancak, bu denli önemli bir sektör hijyen ve fiziki şartları uygun olmayan bir Hal'de, 6-7 toptancının umuduna bırakılmıştır. Kars Sebze ve Meyve Hali'nde ticaret tıkandığından bizler tüketicileri düşünerek başka güzergahlara yöneldik. Tüketicilerden almış olduğumuz olumlu görüşler haklılığımızı göstermektedir" diye konuştular.



Kars Sebze ve Meyve Hali'nde 6-7 toptancı kaldığını, toptancıların çeşitli nedenler ile işlerini terk ettiğini ve bu durumun tüketicilere olumsuz olarak yansıdığını dile getiren Sektör temsilcileri, "Manavlar olarak Kars Sebze ve Meyve Hali'ne giderek istediğimiz ürünü almamız imkansız hale gelmiştir. Toptancı ürününü satarken başka ürünleri de şart koşmaktadır. Tek fiyat uygulaması olması ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Biz tüm bu sorunları da kabullendik ancak, taze ve çeşitli sebze ve meyve Kars Sebze Hali'nde bulmak artık imkansız hale gelmiştir. Bizim başka güzergahlara yönelmemiz tercih değil, zorunluluk olmuştur. Biz manavlar ayakta kalabilmek için taze ve çeşitli ürünler getirerek bu ürünleri tüketiciye uygun fiyatlara vermek zorundayız. Aksi durumda sektör içerisinde ayakta kalmamız mümkün değildir. Ticaretimizi Kars Sebze Hali'ne bağlı kalarak yaparsak sektör içinde rekabet edebilmemiz de ayakta kalmamız da mümkün değildir. Bunun örnekleri de daha önce görülmüştür. Kars Sebze ve Meyve Hali'ne bağlı kalarak ticaret yapan tüm manavlar sektörde tutunamayarak kapanmak zorunda kalmışlardır. Mevcut Sebze ve Meyve Hali ile sektörün yürümesi mümkün değildir. Öncelikle şehir merkezine yakın bir noktada yeni ve fonksiyonel bir Sebze ve Meyve Hali kurulmalıdır. O zaman biz manavlar da Sebze ve Meyve Hali'nden işyeri tutarak ticaretimizi Kars Hali'nde yaparız, ürünlerimiz Kars Hali'ne indiririz ve ürün tazeliği ve çeşitliliği sağlarız. Bunun dışında sektör sorunlarını çözmek mümkün olmayacaktır" diye dert yandılar.



"Çözüm için KATSO olarak gerekeni yapacağız"



Çözüm için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu; özetle şunları söyledi:



"Sorunlara tek taraflı yaklaşmamak için ikinci toplantımız siz manavlar ile yaptık. Yaptığımız iki toplantıda da gördük ki Kars Sebze ve Meyve Hali sektörün sırtına bıçak gibi saplanmış ve sektörü baltalamaktadır. Bu duruma acil olarak çözüm bulmamız gerekmektedir. Çözüm merkezi Kars Belediyesidir. Biz iki toplantımızda da tutmuş olduğumuz raporları bileştireceğiz ve ilgili tüm mercilere ileteceğiz. KATSO olarak bizlere düşen görev siz üyelerimizin sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmektedir. Biz sektörde faaliyet gösteren tüm esnaflarımızın sorunlarını dinledik ve sorunlar ile çözüm önerilerini tespit ettik. Bundan sonraki süreç çözüm önerilerini hayata geçirmek olacaktır."



Toplantıda son olarak söz alan Ticaret İl Müdürü Adem Beyribey, "Burada amacımız hem toptancının hem satıcının hem de tüketicinin kazanmasıdır. Ancak, şartlar öyle ki bu sektörün kazananı yoktur. Toptancı malını satamıyor, satıcı bin bir zahmetle başka illerden ürün getirerek satış yapmaya çalışıyor, tüketici ürünleri alması gerekenden daha pahalıya alıyor. Dolayısı ile bu sektörde herkes kaybediyor. Sorunlar belli çözümler belli. Biz Ticaret İl Müdürlüğü olarak hem üreticinin hem tüketicinin yanındayız. İlimize yeni ve fonksiyonel bir Sebze Meyve Hali'nin yapılması durumunda kazananın hem satıcılar hem de tüketiciler olacağını düşünmekteyiz" şeklinde konuştu.



Toplantıda genel anlamda sektörün sorunları masaya yatırıldı. KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, KATSO olarak gerekli yerlere sektörün sorunlarını anlatacaklarını ve çözüm yoluna gideceklerini sözlerine ekledi. - KARS