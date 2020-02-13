KATSO'da motorlu kara taşıtları alım satım sınavı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam KATSO'da motorlu kara taşıtları alım satım sınavı yapıldı - Son Dakika

KATSO'da motorlu kara taşıtları alım satım sınavı yapıldı

6 saat önce

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO), TOBB MEYBEM A.Ş. İş birliğinde 2.El Motorlu Kara Taşıtları Alım ve Satım Mesleki Yeterlilik sınavları düzenledi.

KATSO'da motorlu kara taşıtları alım satım sınavı yapıldı, System.String[]

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO), TOBB MEYBEM A.Ş. İş birliğinde 2.El Motorlu Kara Taşıtları Alım ve Satım Mesleki Yeterlilik sınavları düzenledi.


Yetkili kuruluş TOBB MEYBEM A.Ş. tarafından Kars Cihan Otomotiv Ford Bayii'de 12-14 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen 2. El Motorlu Kara Taşıtları Mesleki Yeterlilik sınavlarına toplamda 33 aday katıldı.


Yapılan sınavlar hakkında açıklama yapan Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu "Bu sınavımız galeri sektöründe gerçekleştirmiş olduğumuz 3. Sınavımız. Toplamda 56 sektör temsilcimiz sınavlara katılarak belgelerini aldı. 33 adayımız da bugün yapılan sınavlar neticesinde belgelerini alacaklar. Dolayısıyla sektörde faaliyet gösterip de belgesine almayan sektör temsilcimizin kalmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizlere sektörden talep geldi bizlerde bu talebi göz ardı etmeden üzerimize düşen görevlerimizi yerine getirdik. Emlak ve inşaat sektörlerinden de talepler gelmektedir. En kısa sürede diğer sektörden gelen talepleri de yerine getireceğiz" dedi.


31 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yetkisi olmayanlar Noter'de motorlu kara taşıtları alım ve satım işlemi yapamayacağını ifade eden Ertuğrul Alibeyoğlu; "Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız tarafından 13 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete 'de yayınlanan, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik gereğince 31 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Mesleki Yeterlilik Belgesi almayan ve Yetki Belgesi olmayan şahıs ve firmalar Noterler 'de alım-satım işlemi yapamayacak. Bugün itibariyle Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ilan edilen 117 meslek için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu. Biz Oda olarak zorunluluk kapsamına alınan mesleklerde üyelerimizin ve esnafımızın mağdur olmaması, cezai müeyyide ile karşı karşıya kalmaması için sürekli duyurular yaparak en kısa sürelerde sınav açılması amacıyla talep topluyoruz" diye konuştu.


Başkan Alibeyoğlu, talep olduğu sürece belge zorunluluğu olan tüm sektörlerde sınavların devam edeceğini kaydetti. - KARS

Ford, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:21 Kaynak: İHA
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