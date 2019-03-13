Katso'da Ücretsiz Dış Ticaret ve Markalaşma Eğitimi

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) girişimleri ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)'nın destekleri ile Kars Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Salonu'nda ücretsiz ve sertifikalı Dış Ticaret ve Markalaşma Eğitimleri başlatıldı.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) girişimleri ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)'nın destekleri ile Kars Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Salonu'nda ücretsiz ve sertifikalı Dış Ticaret ve Markalaşma Eğitimleri başlatıldı.



Kars'ta ithalat ve ihracat yapan firmaların olmaması veya çok az olması sebebi ile Başkan Ertuğrul Alibeyoğlu'nun girişimleri ile başlatılan Dış Ticaret ve Markalaşma eğitimlerinde temel amacın dış ticaret yapabilecek firmalar ve firmaların kendi markalarını oluşturmalarına katkı sunmak hedefleniyor.



Konu hakkında açıklama yapan Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Ertuğrul Alibeyoğlu, "Bilindiği üzere ilimizde ithalat ve ihracat yapan firma ya bulunmamaktadır ya da bazı dönemlerde bir ve iki firma olarak rakamlara yansımaktadır. Bu ilimiz için içler acısı bir durumdur. Hal bu ki ilimizde ihracat potansiyeline sahip birçok firma vardır ancak, bu firmalar yeterince bilgiye sahip olamadıklarından veya sermayelerini kaybetme endişeleri olduklarından ithalat ve ihracat yapamamaktadırlar. Eğitimlerimizdeki temel amacımız sermayelerini koruyarak bilinçli bir şekilde ihracat yapan firmalar yaratabilmektedir. Bu yüzden Serhat Kalkınma Ajansı destekleri ile böyle bir projeye başladık. İthalat ve ihracat uzmanları yetiştirerek ilimize katkı sunma amacı taşımaktayız" dedi.



Dış Ticaret ve Markalaşma Eğitimi Kars Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda Saat 17.00'de başlıyor ve günde 2-3 saat ile 4 gün devam edecek. Eğitimler tamamen ücretsiz olup, ayrıca katılımcılara sertifika verilecek. - KARS

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