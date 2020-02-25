KATSO'dan Azerbaycan'a iş gezisi - Son Dakika

Kars Ticaret ve Sanayi Odası işadamları ile birlikte Azerbaycan'nın başkenti Bakü'ye iş gezisi düzenleyecek.



Kars Ticaret ve Sanayi Odası Organizasyonu ile birtakım temaslarda bulunmak ve yatırım ortamlarını araştırmak üzere Azerbaycan'nın Başkenti Bakü'ye Ticari İş Gezisi organize edilecek.



Konu hakkında bilgi veren Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu: "Azerbaycan ve Ülkemiz arasındaki ticaret hacmi ile ilgili araştırma yapmak. Ülkedeki Ticaret Odaları ve Meslek Kuruluşları ile ikili ilişkiler geliştirmek. Oda üyelerimiz ve Bakülü iş adamları arasında görüşmeler sağlamak. Türkiye Büyükelçilik yetkilileri ve Azerbaycan Hükümet Yetkilileri ile görüşmeler yapmak, ayrıca, Ülkemiz ve bölgemiz başta olmak üzere Kars ilinin sosyo-ekonomik ve kültürel potansiyeli ile ilgili tanıtımlar yaparak protokoller imzalamak üzere Bakü'ye iş gezisi organizasyonu gerçekleştireceğiz. Bu talep bizlere üyelerimizden geldi. Üyelerimiz, çevre ülkeleri ziyaret ederek bu bölgelerdeki yatırım ortamlarını tanımak üzere bizlerden organizasyon talep etti. Bizler de üyelerimizin taleplerine sessiz kalmayarak bu organizasyona başladık" dedi.



Gezi 8-11 Nisan 2020 Tarihleri arasında düzenlenecek ve çeşitli sektörlerden iş adamlarının katılımları ile gerçekleşecektir. - KARS