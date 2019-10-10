Son Dakika Haberleri: KATSO'dan Barış Pınarı Harekatına destek
Son Dakika Güncel KATSO'dan Barış Pınarı Harekatına destek

KATSO'dan Barış Pınarı Harekatına destek

59 dakika önce

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Fındıkoğlu, Barış Pınarı Harekatını desteklediklerini açıkladı.

KATSO'dan Barış Pınarı Harekatına destek, System.String[]

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Fındıkoğlu, Barış Pınarı Harekatını desteklediklerini açıkladı.


Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Fındıkoğlu, yazılı yayınladığı mesajında şunları kaydetti: " Suriye'nin kuzeyini terör örgütlerinden temizlemek, bölgeye barış ve huzur getirmek için yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her daim yanındayız. Tarihi şanlı zaferlerle dolu Türk Ordumuzun Barış Pinarı Harekatında başarıyla çıkacağına olan inancımız sonsuzdur. Yüce Allah Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun, korusun ve muzaffer eylesin" - KASTAMONU

Barış Pınarı Harekatı, Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:04 Kaynak: İHA
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