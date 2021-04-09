KATSO'dan yerel işletmelere destek çağrısı - Son Dakika

KATSO'dan yerel işletmelere destek çağrısı

09.04.2021 20:24
KATSO'dan yerel işletmelere destek çağrısı, System.String[]

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, vatandaşların alışverişlerini küçük ve yerel işletmelerden yapmaları çağrısında bulundu.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, vatandaşların alışverişlerini küçük ve yerel işletmelerden yapmaları çağrısında bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Visa, ekonominin belkemiği KOBİ'lerin yüzde 99'unu oluşturan küçük işletmeleri pandemi sürecinde desteklemek üzere "Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder" kampanyasını başlattığını duyurdu. Kampanyanın amacı, ülke genelinde tüketicilere çağrıda bulunarak herkesi ihtiyaçlarını yaşadıkları bölgedeki yerel küçük işletmelerden karşılamaya teşvik etmek.

Bu kapsamda Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, TOBB ve Visa işbirliğinde pandemi döneminde küçük işletmelerin faaliyetlerine devam etmelerini desteklemek üzere başlatılan kampanyaya destek vermeye davet ederek, "Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder" sloganı ile hayat bulan kampanya, tüketicileri ihtiyaçlarını küçük yerel işletmelerden karşılamaya davet ediyor" dedi.

KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, "Kampanyamız ile küçük ve yerel işletmelerimizin yanındayız. Vatandaşlarımızın alışveriş tercihlerinde küçük ve yerel işletmeleri de tercih etmelerini ve bu sayede işletmelerin devamlılıklarını sağlama konusunda farkındalık oluşmasını bekliyoruz. Kastamonu halkını, TOBB ile VİSA işbirliğinde başlatılan kampanyaya katılmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - KASTAMONU

KATSO'dan yerel işletmelere destek çağrısı
KATSO'dan yerel işletmelere destek çağrısı

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Kastamonu, Türkiye, Visa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KATSO'dan yerel işletmelere destek çağrısı - Son Dakika Ekonomi


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