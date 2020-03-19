KATSO ekonomik kayıpların önüne geçilmesi için rapor oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi KATSO ekonomik kayıpların önüne geçilmesi için rapor oluşturdu - Son Dakika Ekonomi

KATSO ekonomik kayıpların önüne geçilmesi için rapor oluşturdu

13 dakika önce

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (KATSO) virüs salgını nedeni ile ekonomik anlamda zor günler geçiren esnafların sorunlarını çözebilmek ve ekonomik kayıpların önüne geçebilmek için, üye talepleri doğrultusunda rapor oluşturdu.

KATSO ekonomik kayıpların önüne geçilmesi için rapor oluşturdu, System.String[]

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (KATSO) virüs salgını nedeni ile ekonomik anlamda zor günler geçiren esnafların sorunlarını çözebilmek ve ekonomik kayıpların önüne geçebilmek için, üye talepleri doğrultusunda rapor oluşturdu.


KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, oluşturdukları raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a sunulmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'a gönderdiklerini belirtti.


KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, "Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen Covid-19 (cornavirüs) salgını kaynaklı üyelerimizde ve esnaflarımızda oluşan mağduriyetler sebebi bir rapor oluşturduk" dedi.


KATSO tarafından rapor oluşturulmuş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderildiğini ifade eden Alibeyoğlu, "Beklentimiz, zor zamanlar geçirdiğimiz bu dönemde ve salgın sonrası oluşabilecek ekonomik darlıklarda firmalarımızı ayakta tutabilmek ve ekonomimizin kayba uğramadan en kısa sürede eski gücüne kavuşmasını sağlamaktır. Üyelerimizin çağrılarına sessiz kalmadık, üyelerimiz dinledik ve üyelerimizden alınan talepleri rapor haline getirerek Cumhurbaşkanımıza sunduk. Temenni ediyorum ki Cumhurbaşkanımız da bu taleplere sessiz kalmayacak ve üyelerimizin beklediği müjdeli haberleri açıklayacaktır" diye konuştu.


Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nca oluşturulan raporda başta personel maaşları ve sigortaları olmak üzere bir çok konuya dikkat çekildi.


KATSO tarafından oluşturulan raporda önemli başlıklar şöyle sıralandı:


Personel maaşları ve sigorta primleri


Virüs nedeniyle faaliyetleri durdurulan işletmelerin personel maaşları ve sigorta primleri devlet tarafından İşsizlik fonundan karşılanmalı. İşletme sahiplerine de SIFIR faizli KGF Destekli İlk 6 Ay ödemesiz Kredi desteği verilmelidir.


Vergi ödemeleri


Virüsten direkt veya dolaylı etkilenen işletmelerin Vergi ödemeleri ertelenmeli ödeme zamanı ise bir sonraki yılın aynı ayına denk gelen dönemin carisi ile birlikte ödenmesine imkan sağlanmalıdır.


Kredi taksitleri


Zaruri olmayan kamu yatırımları durdurulmalı. Daha önceden kullandırılmış kredilerin taksitleri kullandırılma tarihine bakılmaksızın faizsiz olarak üç aydan az olmamak kaydıyla ertelenmelidir. - KARS

Cumhurbaşkanı, Kars, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:00 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli
Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi AYD'den AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı         
22:30
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz         
18:34
Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor         
17:51
Gümüşhanespor taraftarı, yasağa rağmen takımlarını dağ yamacından destekledi Gümüşhanespor taraftarı, yasağa rağmen takımlarını dağ yamacından destekledi         
17:18
Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı         
17:12
İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor         
17:11
Obi Mikel'den ayrılık açıklaması: Verdiğim en zor kararlardan biriydi Obi Mikel'den ayrılık açıklaması: Verdiğim en zor kararlardan biriydi         
16:44
Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi         
16:35
Galatasaray, koronavirüs önlemleri nedeniyle bugünkü antrenmanını iptal etti Galatasaray, koronavirüs önlemleri nedeniyle bugünkü antrenmanını iptal etti         
16:35
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı         
15:47
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
15:30
TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıdan'dan Nihat Özdemir'e mektup: Ertelenmemesini anlamakta zorlanıyorum TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıdan'dan Nihat Özdemir'e mektup: Ertelenmemesini anlamakta zorlanıyorum         
15:26
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor         
14:35
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım         
14:29
Erdoğan Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti         
14:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 11:14:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KATSO ekonomik kayıpların önüne geçilmesi için rapor oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]