Katusha Alpecin'in World Tour lisansı Israel Cycling Academy'ye gidiyor

2008 yılında kurulan ve 2009 yılından bu yana profesyonel pelotonun bir parçası olan Katusha Alpecin, son yıllarda önemli başarılar almaktan yoksundu. 2019 yılında takım olarak yalnızca üç galibiyet elde edebildiler. Ünlü sprinter Marcel Kittel’in bireysel nedenlerden ötürü beklenmedik şekilde emekli olması, takımın kadrosunu bir hayli zayıflatmıştı.

Sportif başarıların azalması, sponsorların takım üzerindeki ilgisini hâliyle düşürdü. Takımın isim sponsoru olan kozmetik markası Alpecin ve takımın bisiklet sponsoru Canyon firması; bisiklete olan desteklerini, bu yıl popülaritesini bir hayli arttıran Matthieu van der Poel’in takımı Corendon Circus’a yöneltmeyi düşünüyor. Durum böyle olunca, 11 yıldır World Tour takımı olan İsviçre merkezli ve Rus sahipli takım Katusha Alpecin, sezon sonundan itibaren varlığını sürdürmeyecek.

Takımın kapanmasıyla boşa çıkan World Tour lisansı ise, 2014 yılında kurulan Israel Cycling Academy takımının olacak.

Israel Cycling Academy

Israel Cycling Academy (ICA), 2014 yılının kasım ayında kuruldu ve 2015 sezonunun başından bu yana pelotonlarda yer alıyor. İlk iki sezonunu kıtasal takım olarak geçiren ICA, 2017 başından bu yana, yani üç sezondur profesyonel kıta takımı hüviyetinde.

Ekip, 2018 yılında İsrail’de start alan, ilk üç etabı orada koşulan İtalya Bisiklet Turu’nda yer alarak ilk kez bir Büyük Tur’da yer almıştı. Onun hemen öncesinde ise Milano - San Remo klasiğinde yer alarak ilk kez majör bir organizasyonda boy göstermişlerdi.

2019’da da Giro d’Italia’da yer alan ICA, gelecek sezon bir World Tour takımı olacağı için hem üç Büyük Tur’a hem de diğer tüm majör yarışlara davetiyesiz bir şekilde katılabilecek. Takım, dün yaptığı açıklama ile bu konuda ne kadar heyecanlı ve iddialı olduğunu ilk ağızdan duyurdu:

"Birçok yeni ismi kadromuza kattık, bazıları Katusha’dan geliyor. Söz veriyoruz ki gelecek sezon birçok birçok yarışta ses getireceğiz.”

Takımın kadrosunda hâli hazırda önemli bisikletçiler yer alıyor: İtalyan sprinter Davide Cimolai, Belçikalı genel klasmancı Ben Hermans (bu sezon Utah Turu’nda iki etap galibiyeti alarak genel klasmanı zirvede tamamladı), Letonyalı Krists Neliands.

Bu önemli isimlere gelecek sezon eşlik edeceği kesinleşen iki yeni transfer var: Team Emireates’in İrlandalı genel klasmancası Dan Martin ve Cofidis’ten ayrılacak olan Fransız Hugo Hofstetter. Öte yandan bu sezon Paris-Roubaix’de ikinci olan 25 yaşındaki Alman bisikletçi Nils Politt’in de Katusha sonrası ICA’ye katılması bekleniyor.

Takımın an itibariyle 33 bisikletçisi bulunuyor. ICA ayrıca bu yılın başında üç adet gençlik programı kurdu. 23 yaş altı on bisikletçiyi ilerleyen yıllarda profesyonel pelotonda yer vermek üzere yetiştiriyorlar.

Mavi beyaz formalı takımı gelecek sezon, bu sezonun aksine belli başlı birkaç yarışta değil, majör yarışların hepsinde izleyeceğiz. Artık büyük galibiyetler alma konusunda zorlanan Katusha Alpecin’den sonra pelotonda yeni bir güç olabilecekler mi, hep beraber göreceğiz.