Katy Perry: Hamileliğim 'kaza değil', Orlando Bloom'la çocuk sahibi olmak istedik - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Katy Perry: Hamileliğim 'kaza değil', Orlando Bloom'la çocuk sahibi olmak istedik - Son Dakika Dünya

Katy Perry: Hamileliğim 'kaza değil', Orlando Bloom'la çocuk sahibi olmak istedik

6 saat önce

Perry, Bloom'la birlikte çocuk sahibi olmayı bir süredir planladıklarını söyledi.

Katy Perry: Hamileliğim 'kaza değil', Orlando Bloom'la çocuk sahibi olmak istedik, System.String[]

Nişanlısı oyuncu Orlando Bloom'la ilk bebeklerini bekleyen ünlü şarkıcı Katy Perry hamileliğinin "kaza olmadığını" söyledi.

Amerikan SiriusXM Radyosu'ndan Mikey Piff'e konuşan Perry, Bloom'la birlikte çocuk sahibi olmayı bir süredir planladıklarını belirtti.

35 yaşındaki Perry hamile olduğunu Perşembe günü yayınlanan son klibiyle duyurmuştu. Perry "Never Worn White" (Hiç Beyaz Giymedim) adlı klibin yayımlanması sonrası Instagram hesabında bir canlı yayına da katılmıştı.

Amerikalı şarkıcının Instagram'da 90 milyondan fazla takipçisi var.

Daha önce İngiliz komedyen Russell Brand'le evlenip boşanan Perry, 2016'dan bu yana Orlando Bloom'la birlikte.

Bloom'un eski eşi Avustralyalı manken Miranda Kerr'den 9 yaşında Flynn adlı bir oğlu var.

Katy Perry'nin son şarkısının sözleri, ünlü şarkıcının yakında Orlando Bloom'la yakın zamanda evlenmeyi planladığını gösteriyor:

"Hiç beyaz giymedim/ Bunu doğru bir şekilde yapmak istiyorum/ Seninle bunu gerçekten denemek istiyorum/ Hiç beyaz giymedim/ Ama bu akşam seninle ayakta duruyorum/ Çünkü 'Ben varım' demek istiyorum."

Orlando Bloom, Katy Perry, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:55 
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