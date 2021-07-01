Milliyet'ten Umut
Ünver'in haberine göre; Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry
, Oscar ödüllü nişanlısı Orlando Bloom
ile tatil rotasını Bodrum
'a çevirdi. Yunanistan
üzerinden ilçeye giriş yapan çift, dün kaldıkları otelin iskelesinde objektiflere takıldı.
İkili, sabah saatlerinde deniz sefasının ardından şezlonga geçerek, güneşlenmeyi tercih etti. Perry ve Bloom, akşama doğru kürek sörfü yapıp, daha sonra kendilerini serin sulara bıraktı.
Deniz içerisinde bir ara aşka gelip, öpüşen çift, iskeleden çıkarak odalarının yolunu tuttu. İkili, İtalya
ve Yunanistan'dan sonra Türkiye
'ye gelerek, tatil turuna devam ediyor.